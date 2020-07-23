Вчені визначили продукт, який може знизити ризик розвитку недоумства на 50 %

Дослідження, опубліковане в науковому журналі "Хвороба Альцгеймера", показало, що гриби здатні захистити мозок і знизити ризик розвитку недоумства.

Вчені з Національного університету Сінгапуру виявили, що дві порції на тиждень достатньо, щоб зменшити порушення когнітивних функцій на 50 %, повідомляє cuerpomente.com.

Гриби здатні зменшити порушення когнітивних функцій

Для цього вони створили групу з 663 осіб у віці 60 років і стежили за їхніми звичками харчування протягом 6 років, звертаючи особливу увагу на вживання таких грибів, як енокітаке, глива, шиїтаке і шампіньйони.

Крім того, вимірювались когнітивні навички учасників з допомогою інтерв'ю, визначення рівня IQ, фізичних і психологічних тестів, які оцінювали пізнавальну здатність, депресію та тривогу. Вага, зріст, артеріальний тиск, сила рук і швидкість ходьби також були враховані.

Автори дослідження вважають, що з'єднання, відоме як ерготіонін, маючи потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, може в першу чергу відповідати за ці результати. Однак гриби містять багато інших компонентів, які теж здатні відігравати профілактичну роль.

В цілому гриби дуже корисні, тому їх варто частіше вводити в раціон. Наприклад, це можна зробити наступним чином:

Додати жменю грибів в улюблений суп, салат або рагу.

Приготувати їх на грилі з невеликою кількістю масла і свіжого часнику. Перед подачею додати кілька крапель соєвого соусу.

Використати гриби в якості звичайного інгредієнта для бутербродів.

Зробити смачний соус з цибулею, грибами і розмарином. Для цього потрібно підсмажити все разом на сковороді до золотистого кольору, збити і пропустити через сито. Потім додати дві столові ложки кукурудзяного крохмалю в рідину і довести до готовності на повільному вогні, постійно помішуючи.

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