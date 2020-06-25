Як безпечно готувати їжу, щоб уникнути харчових отруєнь

Готувати їжу при температурі як мінімум 75 ° C і вище, охолоджувати приготовані страви якомога швидше, розігрівати їжу до тих пір, поки вона не стане гарячою, тримати при температурі вище 60 ° C або охолоджувати, накривати та зберігати в холодильнику – ці та інші рекомендації експертів з видання betterhealth.vic.gov.au, що спеціалізується на охороні здоров'я, набувають особливого значення в літню пору, коли традиційно збільшуються випадки отруєння.

OBOZREVATEL, керуючись знаннями та досвідом betterhealth.vic.gov.au, пропонує використовувати ці рекомендації у своїй щоденній кулінарній практиці.

Неадекватна кулінарія є частою причиною харчових отруєнь. Більшість продуктів, особливо м'ясо, птицю, рибу та яйця слід ретельно готувати, щоб вбити харчові отруйні бактерії.

Деякі люди піддаються більшому ризику харчового отруєння, ніж інші. Уразливі групи включають вагітних жінок, дітей молодшого віку, людей похилого віку та осіб з пригніченою імунною системою. Особливу обережність слід дотримуватися при приготуванні, подачі і зберіганні їжі для цих груп.

М'якоть готової риби повинна відшаровуватися Getty

Які продукти відносяться до групи високого ризику

Харчові отруйні бактерії ростуть на одних продуктах легше, ніж на інших. Ці продукти високого ризику включають в себе:

сире та варене м'ясо, включаючи птицю, таку як курка та індичка, а також продукти, що містять їх, такі як запіканки, каррі та лазання;

молочні продукти, такі як заварні креми та десерти на молочній основі, такі як пироги із заварним кремом і чізкейк;

яйця та яєчні продукти, такі як мус;

дрібні товари, такі як шинка ітасалямі;

морепродукти, такі як салат з морепродуктів, пиріжки, рибні кульки, рагу з морепродуктами та рибний бульйон;

приготований рис і макарони;

готові салати, такі як салат з капусти, макарони та рисові салати;

готові фруктові салати;

готові до вживання продукти, в тому числі бутерброди, рулети та піца, що містять будь-які з перерахованих вище продуктів.

Готові фруктові салати Getty

Скільки часу можуть знаходитися продукти з високим ризиком в температурно-небезпечній зоні

Будьте обережні з продуктами з високим ризиком. Ви повинні пам'ятати:

Не допускати попадання харчових продуктів високого ризику в "температурну зону небезпеки" між 5 і 60 ° C. Якщо продукти підвищеної небезпеки залишалися в зоні температурної небезпеки на термін до двох годин, продукти слід розігріти, зберігати в холодильнику або вживати. Якщо продукти з високим ступенем ризику були залишені в небезпечній температурної зоні більше двох годин, але менше чотирьох годин, їх слід негайно вживати. Викидайте будь-які продукти з високим ступенем ризику, які були залишені в зоні температурної небезпеки більше чотирьох годин.

Готуйте всю їжу з використанням температури 75 ° С

Дуже важливі нюанси в приготуванні їжі. Різні продукти вимагають різного підходу:

Прагніть до внутрішньої температури 75 ° C або вище, коли ви готуєте їжу. Нагрівання продуктів до цієї температури вбиває більшість харчових отруйних бактерій. Використовуйте термометр для перевірки внутрішньої температури продуктів в процесі приготування.

Готуючи фарш, ковбаси, цілу курку або фаршироване м'ясо, ви не повинні бачити ніякого рожевого м'яса, а соки повинні бути чистими.

Приготуйте на високій температурі стейк та цілі шматки червоного м'яса, оскільки бактерії харчового отруєння, в основному, знаходяться на поверхні.

Готуйте рибу до тих пір, поки її м'якоть не стане легко відшаровуватися за допомогою вилки.

Бактерії, що присутні на шкаралупі яйця та всередині яйця, можуть забруднювати їжу Getty

Ретельно готуйте продукти з яйцями, такі як омлети та запечені заварні креми.

Будьте особливо обережні при приготуванні продуктів, що містять сире яйце, таких як домашній майонез, тірамісу. Бактерії, що присутні на шкаралупі яйця та всередині яйця, можуть забруднювати ці види їжі та викликати харчове отруєння.

Намагайтеся не давати їжу, що містить сирі яйця, вагітним жінкам, маленьким дітям, літнім людям і людям з ослабленою імунною системою.

Харчова безпека та приготування в мікрохвильовій печі

Мікрохвильові печі - це швидкий і зручний спосіб приготування їжі, однак треба дотримуватися певних правил. Коли ви готуєте їжу в мікрохвильовій печі:

Якщо можливо, поріжте їжу на шматочки однакового розміру або покладіть більші або товсті предмети до зовнішнього краю посуду.

Накрийте їжу кришкою з захистом від мікрохвиль або пластиковою плівкою. Це буде утримувати пар та сприяти більш рівномірному приготуванню їжі.

Повертайте та розмішуйте їжу під час приготування.

Дочекайтеся закінчення часу витримки, перш ніж перевіряти, що приготування завершено. Їжа продовжує готуватися навіть після виключення мікрохвильової печі.

Охолодження та зберігання продуктів

Якщо вам потрібно зберігати готову їжу для повторного використання, почекайте, поки вона повністю не охолоне, після цього накрийте та помістіть її в холодильник. Великі порції їжі охолоджуються швидше, якщо ви кладете їх в дрібні ємності або поділите на більш дрібні порції.

Якщо вам потрібно тримати їжу в теплі, тримайте її при температурі, що перевищує 60 ° C.

За ідеальних умов приготовлену їжу можна зберігати в холодильнику протягом кількох днів. Якщо ви хочете довше зберігати приготовлену їжу, заморозьте її відразу ж після охолодження.

Завжди зберігайте приготовлену їжу окремо від сирої їжі, особливо сире м'ясо, птицю та рибу. Тримайте сире м'ясо та птицю на дні холодильника, щоб сирі соки не капали на інші продукти. Переконайтеся, що вся їжа покрита або запечатана.

М'ясо, приготоване на грилі Getty

Розігріти їжу до гарячого стану

Розігрівайте їжу до тих пір, поки вона не стане гарячою - вище 75 ° C або, переважно, до кипіння. Їжа повинна бути потрібної температури не тільки по краях. Будьте обережні при розігріві їжі в мікрохвильовій печі. Виконайте ті ж дії, що й при приготуванні їжі в мікрохвильовій печі, щоб переконатися, що всі продукти нагріті до температури вище 75 ° C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цілий рік у вас жадібний апетит, але настає літо, і вам цікаво, куди він пропав? Вид димлячого стейка не виглядає привабливим, і ви не в настрої боротися за останній шматочок лосося на тарілці. Що саме в спекотну погоду змушує вас втрачати інтерес до їжі?

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