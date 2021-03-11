Як правильно готувати рибу: 7 порад від шеф-кухарів

Готувати м'ясо і рибу – в дечому мистецтво. Важливо дотримуватися всіх тонкощів процесу, щоб у фіналі у вас вийшов справжній шедевр, а не якась розмазня.

Про те, як правильно готувати стейк удома, ми вам уже розповідали. Настав час поговорити про рибу. Редакція FoodOboz вивчила рекомендації шеф-кухарів (як вітчизняних, так і зарубіжних) і ділиться порадами, які допоможуть вам приготувати соковиту й ароматну страву.

Не готуйте рибу на сковороді з антипригарним покриттям. Джерело: 1ZOOM 1ZOOM

Обирайте правильну рибу. Не вся риба підходить для смаження. Радимо вам завжди дотримуватись рекомендацій, зазначених у рецепті, і не змінювати вид риби: інакше ви ризикуєте отримати зіпсовану страву. Ніжну тілапію, наприклад, не варто вимочувати в маринаді: радимо смажити її в клярі або паніровці, щоб м'якоть не перетворилася на пюре. А з жирної тріски, наприклад, краще приготувати ситне рагу або смачний суп.

Не знімайте шкіру з риби. Ні, ми не кажемо, що вам потрібно їсти риб'ячу шкіру, та ви завжди можете лишити її на тарілці. Однак на етапі приготування шкіру краще не знімати: вона необхідна як прошарок між сковорідкою і внутрішньою частиною філе, щоб м'якоть зберегла форму і не просочилася олією.

Позбавтеся вологи. Обов'язково промокніть рибу паперовим рушником перед тим, як почати її готувати: чи то процес смаження, чи то занурення в маринад, чи то натирання сіллю і спеціями. Зайва волога завадить створенню скоринки і не дасть маринаду ввібратися у м'якоть. Риба майже гарантовано вийде рихлою та позбавленою смаку.

Правильний посуд. Не варто готувати рибу на сковороді з антипригарним покриттям. Для смаження набагато краще підходить посуд із нержавіючої сталі або чавуну. Головний ключ до створення апетитної хрусткої скоринки – стабільна температура, яку дуже непросто зберегти в сковорідках із тонким дном.

Нагрійте посуд. Якщо риба прилипає до сковороди і розвалюється на шматочки, означає, що ви недостатньо розігріли посуд перед тим, як почати процес смаження. Не шкодуйте олії – без неї скоринки не вийде. І не бійтеся зайвого жиру, від нього завжди можна позбутися, виклавши готову рибу на паперові рушники.

Стежте за часом. Якщо готувати рибу занадто довго, вона втратить всі соки і буде сухою. Щоб цього не сталося, використовуйте метод швидкого обжарювання на максимально розігрітій пательні. Доведіть рибу до напівготовності: вона має стати щільною по краях і лише злегка прозорою в середині. Якщо ж ви смажите червону рибу, зніміть її з вогню в той момент, коли на м'якоті буде видно білі смуги (сліди згорнутого білка).

Не перевертайте надто часто. Залиште стейк або філе на гарячій сковороді на 5-7 хвилин, щоб на рибі утворилася скоринка, а соки залишилися всередині. Менше торкайтеся риби і не використовуйте кулінарні щипці – цим інструментом ви можете легко розчавити ніжну м'якоть і позбавити її вологи. Для перевертання стейка більше підходять тонка лопатка або пара вилок.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як порізати цибулю без сліз, а також ділився порадами, які допоможуть вам правильно приготувати курку – так, щоб м'ясо було м'яким, соковитим і з красивою хрусткою скоринкою.

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