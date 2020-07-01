Як зберегти щитовидну залозу здоровою: озвучено корисні та шкідливі продукти

Щоб регулювати роботу щитовидної залози, потрібно скласти дієту, багату на йод, селен і цинк, які є важливими поживними речовинами для її правильного функціонування.

Ці мінерали можна знайти в таких продуктах, як риба, молюски та горіхи. В іншому випадку може виникнути гіпотиреоз – одне з найпоширеніших ендокринних захворювань, повідомляє tuasaude.com.

Воно характеризується зниженням активності щитовидної залози, яка виробляє меншу кількість гормонів, ніж необхідно для ідеального функціонування організму. Зі свого боку, це викликає збільшення ваги без видимої на те причини, закрепи, сухість шкіри, ламкість нігтів, судоми та інші симптоми.

Продукти, які регулюють роботу щитовидної залози

До поживних речовин і корисних продуктів, які регулюють її роботу, відносяться:

Йод: морська риба, водорості, креветки та яйця;

Цинк: устриці, м'ясо, гарбузове насіння, боби, мигдаль і арахіс;

Селен: бразильський горіх, пшеничне борошно, французький хліб і яйце;

Омега-3: авокадо, оливкова і лляна олія, а також риба, багата на омега-3 (лосось, сардини і тунець).

Вони допомагають утворенню гормонів щитовидної залози та їхньому функціонуванню в організмі, підтримуючи збалансований обмін речовин.

Їжа, яка може нашкодити щитовидній залозі

Соя та її похідні, такі як молоко і тофу, є основними продуктами харчування, які заважають роботі щитовидної залози. Проте цей ризик вищий у людей, які мають сімейну історію захворювання, не споживають йод у достатній мірі або харчуються продуктами з високим вмістом цукру.

Крім того, людям, які вже приймають ліки для щитовидної залози, слід уникати вживання продуктів, багатих кальцієм, таких як молоко і його похідні, добавок заліза та деяких водоростей, оскільки вони можуть зменшити ефект від лікування. Найкраще приймати ліки як мінімум за 2 години до або після їди.

Іншими продуктами, які шкодять щитовидній залозі, є овочі, такі як капуста, броколі, брюссельська капуста і шпинат. Вони містять глюкозинолати, тому їх не слід часто вживати в сирому вигляді.

Ті, у кого є зміни в щитовидній залозі, повинні також зменшити споживання хліба, тістечок і тортів, оскільки вони містять багато цукру, ферментів і добавок, які можуть втручатися в обмін речовин і зменшувати вироблення гормонів.

Інші рекомендації

Щоб уникнути збільшення ваги, пов'язаного з гіпотиреозом, важливо дотримуватися певних рекомендацій, а саме:

Їсти 3 основних страви і 2-3 закуски на день;

Щодня пити 2-2,5 л води;

Робити регулярні фізичні вправи не менше 3 разів на тиждень по 1 годині;

Збільшити споживання фруктів і овочів, принаймні, до 5 порцій на день;

Готувати їжу на грилі або в духовці, уникаючи смаженої їжі;

Скоротити споживання простих цукрів і жирів.

Однак важливо пам'ятати, що основним методом лікування захворювань щитовидної залози є використання спеціальних препаратів, які призначаються лікарем для контролю симптомів.

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