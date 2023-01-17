Как вкусно приготовить тушеный картофель: самый простой рецепт
Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Приготовить его можно с грибами или мясом, а также дополнить овощами.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась самым простым рецептом тушеного картофеля с овощами, особый вкус которому придают сметана и томатная паста.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- морковь
- болгарский перец (по желанию)
- томатная паста
- сметана + теплая вода
- специи: соль, перец, прованские травы
Способ приготовления:
1. Порезать морковь и лук полукольцами. Обжарить порошком до мягкости.
2. Добавить к овощам томатную пасту, соль и перец. Перемешать и слегка обжарить.
3. Нарезать картофель кубиками и добавить к овощам. Перемешать.
4. Сразу развести сметану с водой и залить жидкостью овощи. Добавить специи. Тушить под крышкой примерно 35-40 минут.
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