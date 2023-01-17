Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Приготовить его можно с грибами или мясом, а также дополнить овощами.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась самым простым рецептом тушеного картофеля с овощами, особый вкус которому придают сметана и томатная паста.

Ингредиенты:

картофель

лук

морковь

болгарский перец (по желанию)

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томатная паста

сметана + теплая вода

специи: соль, перец, прованские травы

Способ приготовления:

1. Порезать морковь и лук полукольцами. Обжарить порошком до мягкости.

2. Добавить к овощам томатную пасту, соль и перец. Перемешать и слегка обжарить.

3. Нарезать картофель кубиками и добавить к овощам. Перемешать.

4. Сразу развести сметану с водой и залить жидкостью овощи. Добавить специи. Тушить под крышкой примерно 35-40 минут.

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