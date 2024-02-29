Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

Борщ – это классическое украинское первое блюдо. В каждом регионе страны его готовят по собственным аутентичным рецептам. Именно поэтому нет единого классического рецепта борща, ведь каждый готовит его так, как привык с детства.

Рецептом борща с квашеной капустой недавно поделилась фудблогер Любовь Приймак. В Instagram она рассказала, как приготовить борщ по оригинальному рецепту и не использовать свеклу.

Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

Ингредиенты

  • Свиньи ребра – 800 гр
  • Картофель – 4 шт
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  • Квашеная капуста – 3 горсти
  • Вода – 3 л
  • Сало – 100-150 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Соль
  • Перец черный
  • Копченая паприка

Способ приготовления

1. Поджариваем ребра на сковороде до приятного золотистого цвета.

Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

2. Перекладываем ребра в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем в течение 40 минут.

Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

3. Добавляем картофель, нарезанный большими кубиками и варим еще 20 минут.

4. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке.

5. На сковороде обжариваем сало до образования шкварок, добавляем измельченные овощи и обжариваем вместе.

6. Отправляем в кастрюлю квашеную капусту, отжатую от сока и варим еще 40 минут.

Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

7. Добавляем обжаренные овощи со шкварками и провариваем несколько минут.

Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда

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