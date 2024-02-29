Можно ли добавлять в борщ квашеную капусту: оригинальный рецепт привычного блюда
Борщ – это классическое украинское первое блюдо. В каждом регионе страны его готовят по собственным аутентичным рецептам. Именно поэтому нет единого классического рецепта борща, ведь каждый готовит его так, как привык с детства.
Рецептом борща с квашеной капустой недавно поделилась фудблогер Любовь Приймак. В Instagram она рассказала, как приготовить борщ по оригинальному рецепту и не использовать свеклу.
Ингредиенты
- Свиньи ребра – 800 гр
- Картофель – 4 шт
- Квашеная капуста – 3 горсти
- Вода – 3 л
- Сало – 100-150 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль
- Перец черный
- Копченая паприка
Способ приготовления
1. Поджариваем ребра на сковороде до приятного золотистого цвета.
2. Перекладываем ребра в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем в течение 40 минут.
3. Добавляем картофель, нарезанный большими кубиками и варим еще 20 минут.
4. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке.
5. На сковороде обжариваем сало до образования шкварок, добавляем измельченные овощи и обжариваем вместе.
6. Отправляем в кастрюлю квашеную капусту, отжатую от сока и варим еще 40 минут.
7. Добавляем обжаренные овощи со шкварками и провариваем несколько минут.
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