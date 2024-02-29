Борщ – это классическое украинское первое блюдо. В каждом регионе страны его готовят по собственным аутентичным рецептам. Именно поэтому нет единого классического рецепта борща, ведь каждый готовит его так, как привык с детства.

Рецептом борща с квашеной капустой недавно поделилась фудблогер Любовь Приймак. В Instagram она рассказала, как приготовить борщ по оригинальному рецепту и не использовать свеклу.

Ингредиенты

Свиньи ребра – 800 гр

Картофель – 4 шт

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Квашеная капуста – 3 горсти

Вода – 3 л

Сало – 100-150 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Соль

Перец черный

Копченая паприка

Способ приготовления

1. Поджариваем ребра на сковороде до приятного золотистого цвета.

2. Перекладываем ребра в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем в течение 40 минут.

3. Добавляем картофель, нарезанный большими кубиками и варим еще 20 минут.

4. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке.

5. На сковороде обжариваем сало до образования шкварок, добавляем измельченные овощи и обжариваем вместе.

6. Отправляем в кастрюлю квашеную капусту, отжатую от сока и варим еще 40 минут.

7. Добавляем обжаренные овощи со шкварками и провариваем несколько минут.

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