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Соленые сырники с твердым сыром за 10 минут: рассказываем, как удачно приготовить блюдо
Сырники – блюдо не только для завтрака. Их можно готовить не только сладкими, но также и солеными. Еще в основу можно добавлять зеленый лук, твердый сыр, так блюдо будет более сытным и вкусным.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с зеленым луком и твердым сыром.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- лук зеленый – пучок
- сыр твердый – 40 г
- соль
- мука – 40 г
- сода – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с яйцом, добавьте соль, твердый сыр, муку и тщательно перемешайте.
2. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и пожарьте с двух сторон под крышкой до золотистости.
3. Готовое блюдо подавайте со сметаной!
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