Сырники – блюдо не только для завтрака. Их можно готовить не только сладкими, но также и солеными. Еще в основу можно добавлять зеленый лук, твердый сыр, так блюдо будет более сытным и вкусным.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с зеленым луком и твердым сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

лук зеленый – пучок

сыр твердый – 40 г

соль

мука – 40 г

сода – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцом, добавьте соль, твердый сыр, муку и тщательно перемешайте.

2. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и пожарьте с двух сторон под крышкой до золотистости.

3. Готовое блюдо подавайте со сметаной!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: