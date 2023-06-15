Соленые сырники с твердым сыром за 10 минут: рассказываем, как удачно приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сырники с твердым сыром

Сырники – блюдо не только для завтрака. Их можно готовить не только сладкими, но также и солеными. Еще в основу можно добавлять зеленый лук, твердый сыр, так блюдо будет более сытным и вкусным. 

Домашние сырники с твердым сыром

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных соленых сырников с зеленым луком и твердым сыром. 

Рецепт сырников
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Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • яйца – 1 шт. 
  • лук зеленый – пучок 
  • сыр твердый – 40 г
  • соль 
  • мука – 40 г
  • сода –  на кончике ножа 

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцом, добавьте соль, твердый сыр, муку и тщательно перемешайте. 

Основа для блюда

2. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и пожарьте с двух сторон под крышкой до золотистости.

Приготовление сырников

3. Готовое блюдо подавайте со сметаной! 

Готовые сырники

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