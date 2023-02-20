Вкусные бендерики с мясом: как приготовить украинское блюдо
Бендерики – это популярное блюдо украинской кухни. Они являют собой мясные треугольники, основой которых являются блины, иногда может быть и лаваш. Бендерики – универсальные, ведь подойдут на праздничный и ежедневный стол, как самостоятельное мясное блюдо или закуска.
Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом мясных бендериков из блинов.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- кипяток – 200 мл
- молоко – 300 мл
- мука – 250 г
- растительное масло – 3 ст. л.
Начинка:
- фарш
- лук – 1 шт
- соль, перец
Кляр:
- яйца – 1 шт
- молоко – 3 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбить миксером.
2. Постоянно помешивая полученную массу, налить кипяток. Перемешать миксером до образования пены.
3. Налить молоко. Перемешать.
4. Добавить муку. Перемешать.
5. Добавить масло. Перемешать и пожарить блины.
6. Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешать с фаршем. Добавить соль и перец. Перемешать.
7. Для формирования бендериков нужно порезать каждый блинчик пополам. На каждую половину равномерно выложить фарш. Завернуть в треугольник.
8. Для кляра смешать яйцо и молоко. Посолить и перемешать.
9. Обвалять треугольники в кляре и пожарить на сковороде.
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