Бендерики – это популярное блюдо украинской кухни. Они являют собой мясные треугольники, основой которых являются блины, иногда может быть и лаваш. Бендерики – универсальные, ведь подойдут на праздничный и ежедневный стол, как самостоятельное мясное блюдо или закуска.

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом мясных бендериков из блинов.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

кипяток – 200 мл

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молоко – 300 мл

мука – 250 г

растительное масло – 3 ст. л.

Начинка:

фарш

лук – 1 шт

соль, перец

Кляр:

яйца – 1 шт

молоко – 3 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбить миксером.

2. Постоянно помешивая полученную массу, налить кипяток. Перемешать миксером до образования пены.

3. Налить молоко. Перемешать.

4. Добавить муку. Перемешать.

5. Добавить масло. Перемешать и пожарить блины.

6. Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешать с фаршем. Добавить соль и перец. Перемешать.

7. Для формирования бендериков нужно порезать каждый блинчик пополам. На каждую половину равномерно выложить фарш. Завернуть в треугольник.

8. Для кляра смешать яйцо и молоко. Посолить и перемешать.

9. Обвалять треугольники в кляре и пожарить на сковороде.

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