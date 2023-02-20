Хачапури с сыром на сковороде за 15 минут: тесто готовится на кефире
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта следует приготовить тонкое тесто на кефире или использовать уже готовое.
В одном из блогов (lel.cheese) в Instagram был опубликован рецепт хачапури с сыром, за основу которого взято тесто на кефире. Выпечку не нужно выпекать в духовке – достаточно пожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл
- мука – 400 г
- яйца – 1 шт
- моцарелла – 200 г
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль – 1\2 ч. л.
- сода – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать кефир, яйцо, соль и соду. Перемешать венчиком.
2. Добавить масло. Перемешать.
3. Добавить муку. Замесить тесто.
4. Натереть сыр на терке.
5. Тесто разделить на одинаковые шарики. Каждую из них тонко раскатать, выложить сыр и завернуть бока. Слегка раскатать сверху, чтобы придать круглую форму.
6. Обжарить хачапури на сковороде с обеих сторон.
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