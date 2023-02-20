Хачапури с сыром на сковороде за 15 минут: тесто готовится на кефире

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
684
Хачапури с сыром на сковороде за 15 минут: тесто готовится на кефире

Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта следует приготовить тонкое тесто на кефире или использовать уже готовое.

В одном из блогов (lel.cheese) в Instagram был опубликован рецепт хачапури с сыром, за основу которого взято тесто на кефире. Выпечку не нужно выпекать в духовке – достаточно пожарить на сковороде.

Рецепт хачапури с сыром на кефире на сковороде

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл
Видео дня
  • мука – 400 г
  • яйца – 1 шт
  • моцарелла – 200 г
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль – 1\2 ч. л.
  • сода – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать кефир, яйцо, соль и соду. Перемешать венчиком.

2. Добавить масло. Перемешать.

Хачапури на кефире

3. Добавить муку. Замесить тесто.

4. Натереть сыр на терке.

5. Тесто разделить на одинаковые шарики. Каждую из них тонко раскатать, выложить сыр и завернуть бока. Слегка раскатать сверху, чтобы придать круглую форму.

Хачапури на сковороде

6. Обжарить хачапури на сковороде с обеих сторон.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты