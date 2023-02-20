Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта следует приготовить тонкое тесто на кефире или использовать уже готовое.

В одном из блогов (lel.cheese) в Instagram был опубликован рецепт хачапури с сыром, за основу которого взято тесто на кефире. Выпечку не нужно выпекать в духовке – достаточно пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл

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мука – 400 г

яйца – 1 шт

моцарелла – 200 г

масло растительное – 2 ст. л.

соль – 1\2 ч. л.

сода – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать кефир, яйцо, соль и соду. Перемешать венчиком.

2. Добавить масло. Перемешать.

3. Добавить муку. Замесить тесто.

4. Натереть сыр на терке.

5. Тесто разделить на одинаковые шарики. Каждую из них тонко раскатать, выложить сыр и завернуть бока. Слегка раскатать сверху, чтобы придать круглую форму.

6. Обжарить хачапури на сковороде с обеих сторон.

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