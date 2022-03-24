Как приготовить ленивые голубцы с гречкой для сытного обеда или ужина: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить ленивые голубцы с гречкой для сытного обеда или ужина: рецепт

Если вы очень любите голубцы, но времени на их приготовление не хватает, то ленивые голубцы станут идеальным вариантом. Их можно приготовить с разными крупами: гречкой, рисом или даже булгуром, которые в сочетании с фаршем станут сытным блюдом для обеда или ужина.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых голубцов с гречкой.

Рецепт ленивых голубцов с гречкой

Ингредиенты:

  • гречка/рис – 1 ст

  • лук – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • фарш – 600 г

  • капуста – 600-700 г

  • яйца – 3 шт.

  • соль, перец

Кетчуп для блюда
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Для заливки:

  • майонез

  • томатная паста/кетчуп

  • вода

  • соль

  • сахар

Способ приготовления:

1. Отварить гречку.

Гречка для голубцов

2. Натереть морковь и лук. Добавить в гречку.

3. Тонко порезать капусту. Добавить ее вместе с фаршем в гречку. Также добавить яйца.

4. Посолить и помочить массу и перемешать до однородности.

Фарш для голубцов

5. Сформировать голубцы и выложить в форму, смазанную маслом.

6. Для заливки смешать ингредиенты и залить голубцы. По желанию можно добавить лавровые листья.

Приготовление ленивых голубцов

7. Выпекать в духовке около 1 часа после закипания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивые голубцы из пекинской капусты с булгуром.

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