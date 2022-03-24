Если вы очень любите голубцы, но времени на их приготовление не хватает, то ленивые голубцы станут идеальным вариантом. Их можно приготовить с разными крупами: гречкой, рисом или даже булгуром, которые в сочетании с фаршем станут сытным блюдом для обеда или ужина.

Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых голубцов с гречкой.

Ингредиенты:

гречка/рис – 1 ст

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

фарш – 600 г

капуста – 600-700 г

яйца – 3 шт.

соль, перец

Видео дня

Для заливки:

майонез

томатная паста/кетчуп

вода

соль

сахар

Способ приготовления:

1. Отварить гречку.

2. Натереть морковь и лук. Добавить в гречку.

3. Тонко порезать капусту. Добавить ее вместе с фаршем в гречку. Также добавить яйца.

4. Посолить и помочить массу и перемешать до однородности.

5. Сформировать голубцы и выложить в форму, смазанную маслом.

6. Для заливки смешать ингредиенты и залить голубцы. По желанию можно добавить лавровые листья.

7. Выпекать в духовке около 1 часа после закипания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивые голубцы из пекинской капусты с булгуром.