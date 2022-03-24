Как приготовить ленивые голубцы с гречкой для сытного обеда или ужина: рецепт
Если вы очень любите голубцы, но времени на их приготовление не хватает, то ленивые голубцы станут идеальным вариантом. Их можно приготовить с разными крупами: гречкой, рисом или даже булгуром, которые в сочетании с фаршем станут сытным блюдом для обеда или ужина.
Фудблогер Жанна (zha457) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых голубцов с гречкой.
Ингредиенты:
гречка/рис – 1 ст
лук – 2 шт.
морковь – 1 шт.
фарш – 600 г
капуста – 600-700 г
яйца – 3 шт.
соль, перец
Для заливки:
майонез
томатная паста/кетчуп
вода
соль
сахар
Способ приготовления:
1. Отварить гречку.
2. Натереть морковь и лук. Добавить в гречку.
3. Тонко порезать капусту. Добавить ее вместе с фаршем в гречку. Также добавить яйца.
4. Посолить и помочить массу и перемешать до однородности.
5. Сформировать голубцы и выложить в форму, смазанную маслом.
6. Для заливки смешать ингредиенты и залить голубцы. По желанию можно добавить лавровые листья.
7. Выпекать в духовке около 1 часа после закипания.
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