Идеальные ленивые вареники с творогом: рецепт и лучшие пропорции теста
Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – элементарное творожное тесто. Готовить их можно сладкими и солеными, а в готовом виде подавать с ягодами, сметаной и сливочным маслом.
В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт идеальных ленивых вареников на завтрак.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт
- ванилин – 0,5 ч. л.
- сахар – 1-2 ч. л.
- мука – 5-7 ст. л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйцо, ванилин и сахар. Размять массу вилкой до однородности.
2. К полученной массе добавить муку. Замешать тесто сначала вилкой, затем продолжить месить руками.
3. Далее присыпать поверхность мукой и сформовать из теста колбаску, порезать ее маленькими порционными кусками и придать им форму.
4. Параллельно налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Выложить в кипящую воду вареники и варить их на среднем огне до тех пор, пока не всплывут на поверхность. При желании полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и добавить любимые ягодки. Приятного аппетита!
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