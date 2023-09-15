Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – элементарное творожное тесто. Готовить их можно сладкими и солеными, а в готовом виде подавать с ягодами, сметаной и сливочным маслом.

В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт идеальных ленивых вареников на завтрак.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт

ванилин – 0,5 ч. л.

сахар – 1-2 ч. л.

мука – 5-7 ст. л.

Способ приготовления:

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1. К творогу добавить яйцо, ванилин и сахар. Размять массу вилкой до однородности.

2. К полученной массе добавить муку. Замешать тесто сначала вилкой, затем продолжить месить руками.

3. Далее присыпать поверхность мукой и сформовать из теста колбаску, порезать ее маленькими порционными кусками и придать им форму.

4. Параллельно налить в кастрюлю воду и довести до кипения. Выложить в кипящую воду вареники и варить их на среднем огне до тех пор, пока не всплывут на поверхность. При желании полить растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и добавить любимые ягодки. Приятного аппетита!

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