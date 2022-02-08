Ленивые вареники, как в СССР: делимся идеальной технологией приготовления

Блюда по ГОСТу – особые рецепты времен СССР, которые имели свою уникальную технологию приготовления. Для каждой позиции была своя четкая граммовка, придерживаясь которой, хозяйка получала бюджетное, сытное и главное – очень вкусное блюдо. В перечень таких кулинарных шедевров входят и знаменитые ленивые вареники из творога.

Идея приготовления опубликована на странице s.v_feskov_live в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 450 г

яйца – 2 шт

сахар – 6 ст.л

мука – 120 г

соль – щепотка

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Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито или взбить в блендере.

2. Все ингредиенты объединить, из них вымешать тесто, можно добавить чуть больше муки.

3. Вареники можно сформировать двумя способами: скачать колбаску и разрезать на кусочки или сформировать небольшие шарики.

4. Отварить в кипящей подсоленной воде несколько минут.

5. Выложить в посуду со сливочным маслом.

6. Подавать со сметаной, фруктовым джемом или соусом.

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