Печенье "Шоколадная бавовна" с трещинками: выпечка без яиц и масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Печенье 'Шоколадная бавовна' с трещинками: выпечка без яиц и масла

Треснувшее шоколадное печенье получило свое название из-за того, что во время выпечки тесто поднимается и растрескивается, образуя на поверхности красивые трещинки. Приготовить десерт очень просто. Главное: соблюдать пропорции и не передержать печенье в духовке, иначе оно будет сухим и твердым.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с трещинками "Шоколадная бавовна".

Рецепт шоколадного печенья с трещинками

Ингредиенты:

  • масло – 80 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • какао – 40 г
  • растительное молоко – 80 г
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  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • мука – 180
  • сахарная пудра для обрушения

Способ приготовления:

1. Смешать масло, пудру, какао и растительное молоко. Перемешать массу до однородности.

Шоколадное тесто на печенье

2. Добавить разрыхлитель и муку, замесить мягкое и не липкое тесто.

3. Из готового теста сформировать шарики, каждый из них обвалять в сахарной пудре. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Шоколадное мраморное печенье

4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

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