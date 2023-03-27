Треснувшее шоколадное печенье получило свое название из-за того, что во время выпечки тесто поднимается и растрескивается, образуя на поверхности красивые трещинки. Приготовить десерт очень просто. Главное: соблюдать пропорции и не передержать печенье в духовке, иначе оно будет сухим и твердым.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с трещинками "Шоколадная бавовна".

Ингредиенты:

масло – 80 г

сахарная пудра – 150 г

какао – 40 г

растительное молоко – 80 г

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разрыхлитель – 1,5 ч. л.

мука – 180

сахарная пудра для обрушения

Способ приготовления:

1. Смешать масло, пудру, какао и растительное молоко. Перемешать массу до однородности.

2. Добавить разрыхлитель и муку, замесить мягкое и не липкое тесто.

3. Из готового теста сформировать шарики, каждый из них обвалять в сахарной пудре. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

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