Печенье "Шоколадная бавовна" с трещинками: выпечка без яиц и масла
Треснувшее шоколадное печенье получило свое название из-за того, что во время выпечки тесто поднимается и растрескивается, образуя на поверхности красивые трещинки. Приготовить десерт очень просто. Главное: соблюдать пропорции и не передержать печенье в духовке, иначе оно будет сухим и твердым.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с трещинками "Шоколадная бавовна".
Ингредиенты:
- масло – 80 г
- сахарная пудра – 150 г
- какао – 40 г
- растительное молоко – 80 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- мука – 180
- сахарная пудра для обрушения
Способ приготовления:
1. Смешать масло, пудру, какао и растительное молоко. Перемешать массу до однородности.
2. Добавить разрыхлитель и муку, замесить мягкое и не липкое тесто.
3. Из готового теста сформировать шарики, каждый из них обвалять в сахарной пудре. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: