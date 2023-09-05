Очень вкусные и сытные голубцы можно приготовить прямо на сковороде. И капусту парить не придется, ведь ее можно просто натереть. Блюдо получается нежирным и сочным, поэтому идеально подходит для детей на обед.

Идея приготовления вкусных ленивых голубцов на обед для детей опубликована на странице фудблогера с ником moireceptuforeva в Instagram. Они тушатся всего за 20-30 минут.

Ингредиенты на 2 порции:

3 ст.л. риса

1 небольшое куриное яйцо

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3 ст.л. фарша

2 ст.л. натертой моркови

4 ст.л. натертой капусты

половина небольшой луковицы

Ингредиенты для соуса:

150 мл.воды

1 ст.л. без горки томатной пасты

1 ст.л. без горки сметаны

1 ч.л. муки

соль, душистый перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Рис проварить до полуготовности, слить воду.

2. К рису добавить фарш и натертые на среднюю терку овощи, порезанный лук.

3. Добавить соль, яйцо и хорошо перемешать.

4. Сформировать 4-6 котлеток, положить в сковороду или в кастрюлю.

5. Для соуса смешать воду, томатную пасту, сметану и муку. Посолить. Залить этим раствором голубцы. Добавить специи.

6. Тушить под крышкой на небольшом огне минут 20-30.

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