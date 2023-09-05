Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

Очень вкусные и сытные голубцы можно приготовить прямо на сковороде. И капусту парить не придется, ведь ее можно просто натереть. Блюдо получается нежирным и сочным, поэтому идеально подходит для детей на обед.

Идея приготовления вкусных ленивых голубцов на обед для детей опубликована на странице фудблогера с ником moireceptuforeva в Instagram. Они тушатся всего за 20-30 минут.

Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

Ингредиенты на 2 порции:

  • 3 ст.л. риса
  • 1 небольшое куриное яйцо
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  • 3 ст.л. фарша
  • 2 ст.л. натертой моркови
  • 4 ст.л. натертой капусты
  • половина небольшой луковицы

Ингредиенты для соуса:

  • 150 мл.воды
  • 1 ст.л. без горки томатной пасты
  • 1 ст.л. без горки сметаны
  • 1 ч.л. муки
  • соль, душистый перец, лавровый лист

Способ приготовления:

Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

1. Рис проварить до полуготовности, слить воду.

2. К рису добавить фарш и натертые на среднюю терку овощи, порезанный лук.

Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

3. Добавить соль, яйцо и хорошо перемешать.

4. Сформировать 4-6 котлеток, положить в сковороду или в кастрюлю.

Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

5. Для соуса смешать воду, томатную пасту, сметану и муку. Посолить. Залить этим раствором голубцы. Добавить специи.

6. Тушить под крышкой на небольшом огне минут 20-30.

Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке

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