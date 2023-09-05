Сытные ленивые голубцы на обед для детей на скорую руку: готовятся на сковородке
Очень вкусные и сытные голубцы можно приготовить прямо на сковороде. И капусту парить не придется, ведь ее можно просто натереть. Блюдо получается нежирным и сочным, поэтому идеально подходит для детей на обед.
Идея приготовления вкусных ленивых голубцов на обед для детей опубликована на странице фудблогера с ником moireceptuforeva в Instagram. Они тушатся всего за 20-30 минут.
Ингредиенты на 2 порции:
- 3 ст.л. риса
- 1 небольшое куриное яйцо
- 3 ст.л. фарша
- 2 ст.л. натертой моркови
- 4 ст.л. натертой капусты
- половина небольшой луковицы
Ингредиенты для соуса:
- 150 мл.воды
- 1 ст.л. без горки томатной пасты
- 1 ст.л. без горки сметаны
- 1 ч.л. муки
- соль, душистый перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Рис проварить до полуготовности, слить воду.
2. К рису добавить фарш и натертые на среднюю терку овощи, порезанный лук.
3. Добавить соль, яйцо и хорошо перемешать.
4. Сформировать 4-6 котлеток, положить в сковороду или в кастрюлю.
5. Для соуса смешать воду, томатную пасту, сметану и муку. Посолить. Залить этим раствором голубцы. Добавить специи.
6. Тушить под крышкой на небольшом огне минут 20-30.
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