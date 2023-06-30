Зачем вареники после варки поливать холодной водой: мало кто это знает
Вареники – это любимое многими блюдами. Их можно готовить с разной сладкой и соленой начинкой, а также использовать в основу любое тесто. Однако секрет идеального блюда заключается еще в правильном варке.
Фудблогер Лариса с ником banderovka_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с вишней, а также рассказала два секрета идеального блюда.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- молоко – 250 мл
- яйца – 1 шт
- подсолнечное масло – 1 ст. л.
- соль – 1\2 ч. л.
Начинка:
- вишня без косточек – 400 г
- сахар – 1-2 ст. л.
- манка – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно смешать все необходимые ингредиенты и вымесить до однородного эластичного состояния. Тесто не должно прилипать к рукам.
2. Далее подготовить начинку. Для этого смешать очищенную вишню и манку.
Секрет 1: к начинке нужно добавить манку, которая впитывет в себя лишний сок. При варке вареники останутся сочными, в то же время начинка не будет вытекать.
3. На этом этапе раскатать тесто, вырезать кружочки и сформовать вареники с начинкой. В каждый вареник также насыпать по чуть-чуть сахару.
4. Готовые вареники отварить в кипящей воде с щепоткой соли. В готовом виде присыпать сахаром. Приятного аппетита!
Секрет 2: после варки вареники нужно полить холодной водой. Это не позволит вашим вареникам слипнуться.
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