Вареники – это любимое многими блюдами. Их можно готовить с разной сладкой и соленой начинкой, а также использовать в основу любое тесто. Однако секрет идеального блюда заключается еще в правильном варке.

Фудблогер Лариса с ником banderovka_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с вишней, а также рассказала два секрета идеального блюда.

Ингредиенты:

мука – 500 г

молоко – 250 мл

яйца – 1 шт

подсолнечное масло – 1 ст. л.

соль – 1\2 ч. л.

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Начинка:

вишня без косточек – 400 г

сахар – 1-2 ст. л.

манка – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно смешать все необходимые ингредиенты и вымесить до однородного эластичного состояния. Тесто не должно прилипать к рукам.

2. Далее подготовить начинку. Для этого смешать очищенную вишню и манку.

Секрет 1: к начинке нужно добавить манку, которая впитывет в себя лишний сок. При варке вареники останутся сочными, в то же время начинка не будет вытекать.

3. На этом этапе раскатать тесто, вырезать кружочки и сформовать вареники с начинкой. В каждый вареник также насыпать по чуть-чуть сахару.

4. Готовые вареники отварить в кипящей воде с щепоткой соли. В готовом виде присыпать сахаром. Приятного аппетита!

Секрет 2: после варки вареники нужно полить холодной водой. Это не позволит вашим вареникам слипнуться.

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