Маринованный перец – это бюджетная самостоятельная закуска и дополнение к другим блюдам: пюре, мясу, макаронам и кашам. В то же время мариновать можно как сладкий болгарский, так и перец чили. Для яркого вкуса закуску дополняют луком, чесноком, специями и медом.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт маринованного перца на зиму без стерилизации.

Ингредиенты:

разноцветный перец – 3-3,2 кг

масло для жарки – 40-50 мл

В каждую банку 0,5 л:

соль – 1/2 ч. л.

Видео дня

сахар – 50 г

чеснок – 1 ч. л.

уксус 9% – 35 мл

Способ приготовления:

1. Для начала вымыть и почистить перец от семян, порезать овощи длинными пластинками.

2. На разогретую сковороду выложить перец и жарить 20 минут, периодически помешивая. Он должен хорошо пустить сок.

3. Жареный перец выложить в банки, залить оставшейся жидкостью из сковороды.

4. Добавить в каждую банку соль, сахар, чеснок и уксус. Наполнить кипятком. Закатать тары крышками, перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного остывания. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: