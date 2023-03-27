Пицца "Пятиминутка" без раскачки теста: готовится элементарно
Пицца – это сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Сделать ее можно из разного теста: на кефире, сметане, дрожжах или даже из лаваша, а также с разной начинкой. Испечь пиццу можно как в духовке, так и на сковороде.
В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт вкусной домашней пиццы, которую вы приготовите легко без замеса теста.
Ингредиенты:
- сметана – 5 ст. л.
- майонез – 5 ст. л.
- мука – 9 ст. л.
- яйца – 2 шт
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль
Начинку используйте любую по собственному вкусу.
Способ приготовления:
1. Смешать сметану, майонез, яйца и щепотку соли. Перемешать венчиком до однородности.
2. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать все до однородности.
3. Равномерно распределить тесто на противень, застеленный пергаментом.
4. Подготовить и выложить начинку.
5. Выпекать при температуре 190 градусов 10-15 минут.
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