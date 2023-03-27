Пицца – это сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Сделать ее можно из разного теста: на кефире, сметане, дрожжах или даже из лаваша, а также с разной начинкой. Испечь пиццу можно как в духовке, так и на сковороде.

В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт вкусной домашней пиццы, которую вы приготовите легко без замеса теста.

Ингредиенты:

сметана – 5 ст. л.

майонез – 5 ст. л.

мука – 9 ст. л.

яйца – 2 шт

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разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль

Начинку используйте любую по собственному вкусу.

Способ приготовления:

1. Смешать сметану, майонез, яйца и щепотку соли. Перемешать венчиком до однородности.

2. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать все до однородности.

3. Равномерно распределить тесто на противень, застеленный пергаментом.

4. Подготовить и выложить начинку.

5. Выпекать при температуре 190 градусов 10-15 минут.

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