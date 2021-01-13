Що приготувати на Щедрий вечір: 12 страв, які мають бути на столі

Щедрий вечір, свято Маланки, день преподобної Меланії – називайте 13 січня, як хочете. Головне, не забудьте накрити ввечері щедрий стіл і пригостити смачною їжею рідних, а також тих, хто загляне до вас у гості щедрувати.

Раніше OBOZREVATEL уже розповідав про історію і традиції цього свята, а також ділився списком заборон на Маланку. Сьогодні редакція FoodOboz вирішила поговорити про те, які страви варто приготувати на вечерю 13 січня.

13 січня кутю можна заправляти м'ясом і шкварками. milaclub.com

Кутя

Королева святкового столу. Головна відмінність щедрої куті від різдвяної полягає в тому, що ця кутя не є пісною: в неї можна додавати молоко, вершки, вершкове масло, м'ясо, сало та шкварки.

Рецепт багатої куті на молоці ми вам уже розповідали, його можна подивитися тут. Якщо ж ви любите пісну кутю, список рецептів можна подивитися тут.

Картопля

Останні кілька століть картопля – обов'язкова страва на святковому столі в Україні. Картоплю можна готувати найрізноманітнішими способами, але ми пропонуємо в Щедрий вечір приготувати печеню. Цю страву можна робити зі свининою, куркою, яловичиною, індичкою або кроликом, можна тушкувати в каструлі, а можна запікати в духовці в горщиках – усе залежить від ваших смакових уподобань.

Список рецептів печені можна подивитися тут.

Кров'янка та домашня ковбаса

Ще одна важлива страва на святковому столі. М'ясо – символ достатку, а домашня ковбаса зі свого боку символізує добробут тієї чи іншої родини. У Щедрий вечір ми пропонуємо вам кілька рецептів домашньої ковбаси на вибір:

Ковбасу досить просто приготувати в домашніх умовах. bonappetit.com

Холодець

Ще одна сакральна страва на святковому столі. В принципі, холодець – традиційна їжа для всіх зимових свят в Україні (крім, звісна річ, тих, які випадають на дні посту). У Щедрий вечір українські господині часто готують холодець зі свинячих ніжок, і таким чином "замовляють" себе і близьких на те, "щоб ноги не боліли".

Рецепти холодцю на будь-який смак можна подивитися тут.

Вареники

Вареники – це символ достатку. Недарма відома приказка говорить, що "катається, як вареник у маслі": це означає людину, якій дуже добре живеться. І якщо в переддень Різдва всі готували пісні вареники з картоплею: грибами чи капустою, то сьогодні ми пропонуємо вам зробити вареники з різними видами м'яса:

Тушкована капуста з м'ясом

Капуста символізує простоту і міцність, єдність навколо Бога, якого вважають у християнстві основою основ.

Ми пропонуємо вам кілька варіантів приготування "щедрої" тушкованої капусти:

Тушкована капуста з м'ясом – дуже ситна страва. fountainavenuekitchen.com

Холодні закуски

Шинка, буженина, ковбаса, солоне та копчене сало, а також велика кількість домашніх солінь: квашена капуста, солоні огірки і помідори, маринований часник і кабачки... Цього дня з льоху можна дістати все!

Салати

Ще один обов'язковий атрибут будь-якого святкового столу. Салати на Щедрий вечір можна готувати як легкі овочеві, так і ситні м'ясні. Рецепти салатів із куркою можна подивитися тут. Рецепти салатів із м'ясом дивіться тут. Рецепти овочевих салатів можна подивитися тут, а рецепти теплих салатів – тут.

Млинці

Млинці на святковому столі символізують сонце. Оскільки стіл 13 січня багатий і щедрий, то готують цього разу млинці з м'ясом або потрохами.

Пироги

Солодкі та солоні, з овочами або м'ясом, із варенням або свіжими фруктами, з родзинками або з маком, великі і маленькі – цього дня буде доречно все. Не стримуйте себе, готуйте все!

Радимо приготувати:

Можна приготувати як великий пиріг, так і маленькі пиріжки. BBC / FOOD

Узвар

Компот із сухофруктів, тобто узвар, символізує життя, яке дається кожній людині.

Готувати узвар нескладно. Особливість приготування напою полягає в тому, що інгредієнти в ньому не варять, а тільки доводять до кипіння, після чого їх залишають у каструлі на повільному вогні. Перед варінням сухофрукти необхідно залити водою, дати їм настоятися, а потім як слід промити. Після цього залити свіжою водою і поставити на вогонь. Цукор додають в узвар за кілька хвилин до закінчення приготування.

Після того, як ви вимкнете плиту, дайте компоту настоятися: накрийте каструлю кришкою і залиште на півгодини. Так смак стане більш насиченим. Подавайте узвар охолодженим.

Рецепти узвару можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети і ворожіння у Старий Новий рік.