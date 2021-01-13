Що приготувати на Щедрий вечір: 12 страв, які мають бути на столі
Щедрий вечір, свято Маланки, день преподобної Меланії – називайте 13 січня, як хочете. Головне, не забудьте накрити ввечері щедрий стіл і пригостити смачною їжею рідних, а також тих, хто загляне до вас у гості щедрувати.
Раніше OBOZREVATEL уже розповідав про історію і традиції цього свята, а також ділився списком заборон на Маланку. Сьогодні редакція FoodOboz вирішила поговорити про те, які страви варто приготувати на вечерю 13 січня.
Кутя
Королева святкового столу. Головна відмінність щедрої куті від різдвяної полягає в тому, що ця кутя не є пісною: в неї можна додавати молоко, вершки, вершкове масло, м'ясо, сало та шкварки.
Рецепт багатої куті на молоці ми вам уже розповідали, його можна подивитися тут. Якщо ж ви любите пісну кутю, список рецептів можна подивитися тут.
Картопля
Останні кілька століть картопля – обов'язкова страва на святковому столі в Україні. Картоплю можна готувати найрізноманітнішими способами, але ми пропонуємо в Щедрий вечір приготувати печеню. Цю страву можна робити зі свининою, куркою, яловичиною, індичкою або кроликом, можна тушкувати в каструлі, а можна запікати в духовці в горщиках – усе залежить від ваших смакових уподобань.
Список рецептів печені можна подивитися тут.
Кров'янка та домашня ковбаса
Ще одна важлива страва на святковому столі. М'ясо – символ достатку, а домашня ковбаса зі свого боку символізує добробут тієї чи іншої родини. У Щедрий вечір ми пропонуємо вам кілька рецептів домашньої ковбаси на вибір:
Холодець
Ще одна сакральна страва на святковому столі. В принципі, холодець – традиційна їжа для всіх зимових свят в Україні (крім, звісна річ, тих, які випадають на дні посту). У Щедрий вечір українські господині часто готують холодець зі свинячих ніжок, і таким чином "замовляють" себе і близьких на те, "щоб ноги не боліли".
Рецепти холодцю на будь-який смак можна подивитися тут.
Вареники
Вареники – це символ достатку. Недарма відома приказка говорить, що "катається, як вареник у маслі": це означає людину, якій дуже добре живеться. І якщо в переддень Різдва всі готували пісні вареники з картоплею: грибами чи капустою, то сьогодні ми пропонуємо вам зробити вареники з різними видами м'яса:
Тушкована капуста з м'ясом
Капуста символізує простоту і міцність, єдність навколо Бога, якого вважають у християнстві основою основ.
Ми пропонуємо вам кілька варіантів приготування "щедрої" тушкованої капусти:
Холодні закуски
Шинка, буженина, ковбаса, солоне та копчене сало, а також велика кількість домашніх солінь: квашена капуста, солоні огірки і помідори, маринований часник і кабачки... Цього дня з льоху можна дістати все!
Салати
Ще один обов'язковий атрибут будь-якого святкового столу. Салати на Щедрий вечір можна готувати як легкі овочеві, так і ситні м'ясні. Рецепти салатів із куркою можна подивитися тут. Рецепти салатів із м'ясом дивіться тут. Рецепти овочевих салатів можна подивитися тут, а рецепти теплих салатів – тут.
Млинці
Млинці на святковому столі символізують сонце. Оскільки стіл 13 січня багатий і щедрий, то готують цього разу млинці з м'ясом або потрохами.
Пироги
Солодкі та солоні, з овочами або м'ясом, із варенням або свіжими фруктами, з родзинками або з маком, великі і маленькі – цього дня буде доречно все. Не стримуйте себе, готуйте все!
Радимо приготувати:
Узвар
Компот із сухофруктів, тобто узвар, символізує життя, яке дається кожній людині.
Готувати узвар нескладно. Особливість приготування напою полягає в тому, що інгредієнти в ньому не варять, а тільки доводять до кипіння, після чого їх залишають у каструлі на повільному вогні. Перед варінням сухофрукти необхідно залити водою, дати їм настоятися, а потім як слід промити. Після цього залити свіжою водою і поставити на вогонь. Цукор додають в узвар за кілька хвилин до закінчення приготування.
Після того, як ви вимкнете плиту, дайте компоту настоятися: накрийте каструлю кришкою і залиште на півгодини. Так смак стане більш насиченим. Подавайте узвар охолодженим.
Рецепти узвару можна подивитися тут.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети і ворожіння у Старий Новий рік.