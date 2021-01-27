Оприлюднено 10 найпопулярніших страв за версією пошуку Google

Компанія Google представила список рецептів, які люди найчастіше гуглили у 2020 році.

У зв'язку з пандемією коронавируса населення планети почало більше готувати вдома, а це в свою чергу вплинуло і на пошукові запити в Google: користувачі в основному гуглили рецепт приготування тієї чи іншої страви, пише Fine Dining Lovers.

Найбільш популярними запитами виявилися рецепти всіх видів хліба – від звичайного тіста на заквасці до ізраїльської піти та індійських коржів наан.

Топ-10 пошукових запитів за версією Google:

Дальгона-кава. Корейський напій, який буквально розірвав TikTok навесні минулого року. Готується на основі розчинної кави, цукру, гарячої води і молока, а його фішка полягає в пишній кавовій пінці, яку можна приготувати без кавомашини.

Екмек. Це загальна назва хліба в Туреччині, однак найбільш популярним став рецепт турецького хліба на заквасці, з медом і оливковою олією.

Хліб на заквасці. Власне, рецепт хліба на заквасці – це окремий пошуковий запит у Google без прив'язки до країни і пори року. Просто минулого року люди почали масово пекти вдома.

Піца. Продовжуючи тему домашньої випічки, треба сказати, що люди масово гуглили рецепти піци – тісто для піци, начинка для піци, соус для піци, покрокове приготування піци та багато іншого.

Лахмаджун. Теж піца, тільки родом із Туреччини. Безумовно, турецька гастрономія в 2020 році мала неймовірний успіх. Після екмеку лахмаджун є другим рецептом за популярністю в пошуковому запиті.

Пивний хліб. Ще один вид хліба в популярних запросах. Готується він, до речі, максимально просто, все, що вам знадобиться для нього, це 2 склянки самоздіймаючого борошна, 2 столові ложки цукру, 350 мілілітрів пива і 60 грамів розтопленого вершкового масла. Все змішати, вилити у форму і випікати близько години при 180 градусах.

Банановий хліб. Ще один хліб, цього разу солодкий. Максимально простий рецепт, випічка, яка доречна в будь-яку пору року.

Піта. Близькосхідні коржі, порожні усередині, які так класно начиняти різними начинками і їсти як сендвіч, або ж вмочати цей хліб у всілякі пряні соуси та підливи.

Бріош. Солодка булочка зі здобного тіста на пивних дріжджах із додаванням олії. З одного боку це не зовсім хліб, з іншого – чом би й ні?

Наан. Тонкі коржі з прісного тіста, які в Індії використовують усюди. По суті, наани можна назвати найближчим родичем піти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про гастрономічні тренди, які чекають на нас у 2021 році. А також розповідав про сім'ю пекарів Герберт з англійського міста Колдсволд, яка готує хліб і булочки на заквасці, які цього року виповнюється 65 років.

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