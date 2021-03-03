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3 весняних салати без майонезу

2.1т
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Набридла зима і важкі майонезні салати? Чудово вас розуміємо, тож із приходом весни пропонуємо трохи змінити раціон.

Редакція FoodOboz радить додати в меню якомога більше зелених салатів. По-перше, це корисно, по-друге, красиво – погодьтеся, яскравий салат у тарілці завжди тішить погляд (як, втім, і наші животики).

Пропонуємо вам три максимально зелених салати, а також розповідаємо, як приготувати цікаву заправку до них.

Кисле яблуко ідеально підходить для салатів.
Кисле яблуко ідеально підходить для салатів. Джерело: taste.com.au

Салат з авокадо, яблуком і медово-гірчичною заправкою

  • стиглий авокадо – 1 шт.

  • зелене яблуко (Симиренка або Гренні Сміт) – 1 шт.

  • листя салату – 2 жмені

  • діжонська гірчиця – 1 ст. л.

  • рідкий мед – 1 ст. л.

  • олія – 2 ст. л.

  • білий винний оцет – 2 ч. л.

  • сіль, перець – за смаком.

  1. Яблуко і авокадо нарізати скибочками. Скласти в миску, додати листя салату.

  2. Посолити, поперчити салат, добре перемішати.

  3. У чашці змішати гірчицю, мед, олію та оцет. Отриманою заправкою полити салат.

Новий погляд на огірковий салат.
Новий погляд на огірковий салат. Джерело: familystylefood.com

Гострий салат з огірків із кунжутною заправкою

  • огірок – 2 шт.

  • горіхи – 2 ст. л.

  • часник – 1 зубчик

  • перець чилі – на смак

  • імбир – невеликий шматочок

  • лимонний сік – 1 ст. л.

  • соєвий соус – 1 ст. л.

  • кунжутна олія – 3 ст. л.

  1. Огірки помити, витерти насухо і довільно нарізати: можна різати півкільцями, великими кубиками або товстою соломкою.

  2. Горіхи подрібнити: розтерти в ступці або розкачати качалкою для тіста.

  3. Скласти огірки в миску, присипати трохи перцем чилі (можна порізати свіжий або використовувати сухі пластівці).

  4. Зробити заправку. Імбир почистити, потерти на дрібній тертушці. Скласти в чашку, додати подрібнений зубчик часнику, лимонний сік, соєвий соус і кунжутну олію. Перемішати.

  5. Отриманою заправкою полити салат і добре перемішати.

Молоді кабачки можна їсти сирими як огірки.
Молоді кабачки можна їсти сирими як огірки. Джерело: popsugar.com

Салат із кабачком і лимонно-йогуртовою заправкою

  • молодий кабачок – 1 шт.

  • молодий редис – 3-4 шт.

  • мікс салату – 1 упаковка

  • сіль, перець – за смаком

  • натуральний нежирний йогурт – 0,5 склянки

  • лимон – 1/4 шт.

  • часник – 1 зубчик

  • кріп – кілька гілочок.

  1. Салат, кабачок і редис помити, овочі витерти насухо, листя салату підсушити.

  2. Кабачок нарізати тонкими стрічками з допомогою овочечистки. Редис порізати тонкими кільцями.

  3. Викласти в глибоку миску, додати салатне листя.

  4. У склянку з йогуртом вичавити сік із четвертинки лимона, посолити, поперчити. Додати дрібно рубаний кріп і часник. Добре перемішати і полити цим соусом салат.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
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