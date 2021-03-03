3 весняних салати без майонезу

Набридла зима і важкі майонезні салати? Чудово вас розуміємо, тож із приходом весни пропонуємо трохи змінити раціон.
Редакція FoodOboz радить додати в меню якомога більше зелених салатів. По-перше, це корисно, по-друге, красиво – погодьтеся, яскравий салат у тарілці завжди тішить погляд (як, втім, і наші животики).
Пропонуємо вам три максимально зелених салати, а також розповідаємо, як приготувати цікаву заправку до них.
Салат з авокадо, яблуком і медово-гірчичною заправкою
стиглий авокадо – 1 шт.
зелене яблуко (Симиренка або Гренні Сміт) – 1 шт.
листя салату – 2 жмені
діжонська гірчиця – 1 ст. л.
рідкий мед – 1 ст. л.
олія – 2 ст. л.
білий винний оцет – 2 ч. л.
сіль, перець – за смаком.
Яблуко і авокадо нарізати скибочками. Скласти в миску, додати листя салату.
Посолити, поперчити салат, добре перемішати.
У чашці змішати гірчицю, мед, олію та оцет. Отриманою заправкою полити салат.
Гострий салат з огірків із кунжутною заправкою
огірок – 2 шт.
горіхи – 2 ст. л.
часник – 1 зубчик
перець чилі – на смак
імбир – невеликий шматочок
лимонний сік – 1 ст. л.
соєвий соус – 1 ст. л.
кунжутна олія – 3 ст. л.
Огірки помити, витерти насухо і довільно нарізати: можна різати півкільцями, великими кубиками або товстою соломкою.
Горіхи подрібнити: розтерти в ступці або розкачати качалкою для тіста.
Скласти огірки в миску, присипати трохи перцем чилі (можна порізати свіжий або використовувати сухі пластівці).
Зробити заправку. Імбир почистити, потерти на дрібній тертушці. Скласти в чашку, додати подрібнений зубчик часнику, лимонний сік, соєвий соус і кунжутну олію. Перемішати.
Отриманою заправкою полити салат і добре перемішати.
Салат із кабачком і лимонно-йогуртовою заправкою
молодий кабачок – 1 шт.
молодий редис – 3-4 шт.
мікс салату – 1 упаковка
сіль, перець – за смаком
натуральний нежирний йогурт – 0,5 склянки
лимон – 1/4 шт.
часник – 1 зубчик
кріп – кілька гілочок.
Салат, кабачок і редис помити, овочі витерти насухо, листя салату підсушити.
Кабачок нарізати тонкими стрічками з допомогою овочечистки. Редис порізати тонкими кільцями.
Викласти в глибоку миску, додати салатне листя.
У склянку з йогуртом вичавити сік із четвертинки лимона, посолити, поперчити. Додати дрібно рубаний кріп і часник. Добре перемішати і полити цим соусом салат.
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