4 головні страви на Трійцю

Трійця, яку православні християни відзначають 7 червня, є одним з дванадцяти головних свят.

Природно, що крім різних традицій, пов'язаних з цим великим святом, існує правило готувати особливі страви.

OBOZREVATEL разом з smak.ua знайомить вас з рецептами 4 страв, які обов'язково повинні бути на святковому столі.

Зелений борщ

Зелений борщ Getty

Інгредієнти: щавель (1 пучок), шпинат (1 пучок), картопля (2 шт.), огірки (2 шт.), зелена цибуля (3 шт.), круто зварене яйце (1 шт), цукор (1 ч. Л .), сіль, зелень і сметана (за смаком).

Приготування: шпинат і щавель потрібно нарізати і відварити близько 5 хвилин в невеликій кількості води. Додати спеції, сіль.

Заздалегідь зварену картоплю нарізати і відправити в каструлю до решти інгредієнтів.

Додати сметану і подрібнити все до стану пюре за допомогою блендера. Якщо суп виходить дуже густим, можна трохи розбавити його кип'яченою водою. Огірок і яйце дрібно нарізати і покласти в суп. Подавати холодним.

М'ясний пиріг

М'ясний пиріг Getty

Інгредієнти: борошно (4 склянки), вершкове масло (250 г), дріжджі (20 г), молоко (0,5 склянки), цукор (1 ст. л.), яйця (2 шт.), відварене м'ясо (400 г), цибуля (1 шт.), помідори (2 шт.), вершки (1 ст. л.), сіль, спеції і зелень (за смаком).

Приготування: Дріжджі залити теплим молоком, додати 2 столові ложки борошна, 1 столову ложку цукру, все це перемішати і залишити ненадовго, щоб тісто піднялося. Змішати борошно з вершковим маслом, яйцями і раніше заготовленої масою. Замісити тісто і відправити в холодильник на 2 години.

Для начинки: відварене м'ясо нарізати на невеликі шматочки. Цибулю та помідори нарізати півкільцями і кілька хвилин обсмажувати на невеликому вогні. Додати вершки і дрібно нарізану зелень. Змішати овочеву масу з м'ясом. Форму для випічки змастити маслом або застелити пергаментом. Дістати тісто, розкачати його приблизно 0.5 см завтовшки та укласти в форму. Зверху покласти начинку та випікати в духовці 20 хвилин при температурі 100 градусів.

Овочевий пиріг

овочевий пиріг Getty

Інгредієнти: борошно (300 г), цукор (1 ст. л.), вершкове масло (170 г), сода (4 ст. л), сіль (за смаком), цвітна капуста (половина великого качана), брокколі (стільки ж, скільки капусти), морква (2 шт.), твердий сир (100 г).

Приготування: всі сухі інгредієнти змішати і додати розм'якшене вершкове масло, воду і перемішати за допомогою міксера. Замісити тісто і прибрати його в холодильник, поки готується начинка. Відварити овочі в підсоленій воді, потім порізати на невеликі шматочки. Туди ж додати дрібно нарізаний сир.

Змастити форму для випічки маслом або застелити пергаментом, зверху розподілити тісто так, щоб вийшли бортики. На тісто викласти начинку і випікати пиріг в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Пиріг з сиром та яйцем

Пиріг з сиром і яйцем Getty

Інгредієнти: борошно (4 склянки), вершкове масло (250 г), яйця (4 шт.), дріжджі (20 г), цукор (1 ст. л.), молоко (0,5 склянки), плавлені сирки (3 шт.) , цибулю (4 шт.).

Приготування: Спочатку слід залити дріжджі молоком. Потім додати цукор і 2 столових ложки борошна. Залишити тісто, щоб воно трохи піднялося. Тепер додати решту борошна, вершкове масло і 2 яйця та замісити тісто руками.

Приготувати начинку. Для цього дрібно нарізати цибулю та обсмажити її кілька хвилин до золотистого кольору. Додати яйця та натерті на крупній тертці плавлені сирки. Розкатати тісто завтовшки близько 0.5 см, укласти в застелену пергаментом форму. Зверху покласти начинку та випікати 20 хвилин при температурі 100 градусів.

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