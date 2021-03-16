4 речі, які не можна зберігати на кухні: поради експертів

Кухня – одна з найпопулярніших кімнат у будинку. Вона повинна бути багатофункціональною і затишною для всіх членів сім'ї, адже багато хто погодиться, що проводять тут більшу частину часу перебування вдома.

Проте, на кухні завжди лежить мільйон непотрібних речей, які заважають приготуванню їжі. Портал про інтер'єр Apartment Therapy зібрав предмети, які не повинні знаходиться на кухонних поверхнях за переконаннями експертів по обслуговуванню будинків.

Спеції потрібно зберігати не на кухні. Джерело: pixabay.com

Ящики зі спеціями

Експерт з технологічного обслуговування Джонатан Факконе з компанії Halo Homebuyers: "Якщо ви не готуєте вишукані страви щодня, тоді точно не використовуєте більшість своїх спецій. Непотрібні контейнери збирають пил". Швидше за все, на кухні рідко прибирають під такими банками, а там можуть зберігатися залишки їжі, які потім гнитимуть та годуватимуть тарганів. Оберіть найважливіші спеції залиште їх на полицях, а всі інші прянощі заховайте подалі від кухонних поверхонь.

Несправна техніка

Якщо кавоварка працює з перебоями або тостер кидає іскру – вимкніть цей прилад і занесіть в ремонт, адже це може бути небезпечно. Несправний прилад може спровокувати перепади електроенергії, що може призвести до пожежі. Зламане приладдя краще замінити новим.

Хімічні речовини

Забруднення на кухні іноді вимагають застосування важких мийних засобів, що містять відбілювач та аміак. Технологічний експерт Марк Скотт з компанії Mark IV Builders порадив прибрати хімічні речовини з кухні, особливо поблизу їжі. Нехтування цими правилами може спровокувати важке отруєння, якщо випари попадуть у страви. Зберігайте у своєму гаражі чи підвалі мийні засоби, а також інші легкозаймисті продукти: спирт, аерозольні балончики та розчинники.

Рельєфний стіл та кухонне приладдя, які важко вимити

Експерт Жерард Сплендор розповів, що вбудовані в стіл кухні дерев'яні дощечки та інші предмети, які часто контактують з їжею, потребують постійного якісного миття. Оскільки вони можуть поглинати та розмножувати бактерії, коли ми ножем дряпаємо поверхню. "Столи з великим порами та виямками також будуть збирати мікробів і залишки їжі. Потрібно купувати стіл з гладкою поверхнею, щоб бруд можна було легко змити", – розповідає Ребекка Блекер, яка володіє багатоквартирними будинками у Нью-Йорку.

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