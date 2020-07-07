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6 ознак, що ми їмо занадто багато червоного м'яса: в чому небезпека

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Червоне м'ясо – один з основних продуктів в раціоні багатьох людей. Воно є джерелом високоякісного білка і живить організм такими важливими речовинами, як залізо, цинк і вітамін B12.

Однак надмірне споживання пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку і серцевих захворювань, тому рекомендується обмежити його кількість до 340-510 г на тиждень, повідомляє eatthis.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 6 ознаками, які вказують на надлишок червоного м'яса в раціоні.

Збільшення ваги

Часте вживання соковитих стейків і чізбургерів призводить до збільшення ваги, оскільки вони містять багато калорій. Щоб уникнути цього, необхідно їсти розумні порції яловичини (85-110 г) і віддавати перевагу нежирним частинам, таким як вирізка або стегно.

Неприємний запах з рота

Тим, хто зіткнувся з цією проблемою, варто звернути увагу на кількість споживаного м'яса. Коли воно перетравлюється, тіло виробляє аміак в якості побічного продукту, який може викликати неприємний запах з рота.

Підвищення рівня холестерину

Занадто велика кількість насичених жирів здатна підвищити рівень холестерину в крові. Щоб цього не допустити, необхідно вибирати пісніші шматки м'яса. В даний час дослідження показують, що споживання до 170 г нежирної яловичини в складі збалансованої дієти не чинить негативного впливу на рівень холестерину. Ці результати відображені в рекомендаціях Американської кардіологічної асоціації.

Закрепи

У тих, хто їсть занадто багато м'яса і не отримує достатньої кількості клітковини з продуктів, можуть виникати закрепи. Хоча яловичина є джерелом одних з найзасвоюваніших білків, занадто часте вживання призводить до порушення збалансованої дієти. Контроль за споживанням м'яса і продуктів, багатих на клітковину, а також збереження гідратації – це методи, які допоможуть уникнути проблеми.

Проблеми із зачаттям

Вибір білка на рослинній основі або продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти, а також обмеження кількості червоного та обробленого м'яса призводить до поліпшення фертильності у жінок. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі "Фертильність і стерильність".

У чоловіків червоне м'ясо пов'язують з меншою кількістю сперматозоїдів. Дієтолог Мелісса Гровс Азарро рекомендує обмежувати його споживання до 1-2 разів на тиждень, віддаючи перевагу жирній рибі (лосось) і корисним рослинним білкам (сочевиця і нут).

Неприємний запах тіла

Споживання надмірної кількості білка може призводити до неприємного запаху тіла. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Chemical Senses, чоловіки, які уникали червоного м'яса протягом 2 тижнів, мали більш привабливий і приємний запах в порівнянні з тими, хто його їв.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в чому небезпека недоготованого курячого м'яса. Воно може викликати харчове отруєння, оскільки в ньому часто присутні бактерії кампілобактер, сальмонела або клостридія перфрінгенс.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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