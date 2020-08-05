7 сортів рису: озвучено страви, в яких їх варто використовувати

Рис має високу поживну цінність і чудові смакові якості. При цьому його сорти по-різному використовуються для тих чи інших страв. Наприклад, арборіо найкраще підходить для ризото.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з їхніми властивостями та відмінностями, опублікованими на cuerpomente.com.

Червоний рис має інтенсивний солодкий смак

Арборіо

Арборіо – шліфований рис дуже гарної якості. Спочатку цей сорт вирощували тільки в долині річки По (Італія). Його круглі зерна занадто пористі та мають губчасту текстуру, тому можуть вбирати багато рідини під час тривалого приготування.

Крім того, при перемішуванні він легко виділяє крохмаль, що надає йому кремоподібну консистенцію, яка ідеально підходить для ризото. Цей рис забезпечує організм великою кількістю енергії, яка швидко засвоюється, а також є гарним вибором для страв з грибами і середземноморськими травами.

Коричневий рис

Це крупнозернистий, хрусткий і, насамперед, дуже поживний рис. Він не шліфується, тому зберігає оболонку і зародок, багаті на клітковину і вітаміни групи В. Коричневий рис дуже універсальний на кухні, готується відносно швидко (35-40 хвилин), а його зерна пухкі та елегантні в будь-якому рецепті.

Також він дуже ароматний і добре підходить для легких страв. Однак бажано замочити його за кілька годин до приготування.

Жасмин

Цей рис вирощується в Таїланді в унікальних кліматичних умовах. В результаті виходить довге, майже напівпрозоре і дуже ароматне зерно, схоже на басматі з Індії. Однак воно має тенденцію злипатися при приготуванні, що робить його ідеальним для вживання паличками.

Такий рис має м'яку і шовковисту текстуру. Його можна подавати до будь-якої страви без приправ або з додаванням оливкової олії, солі та перцю за смаком.

Червоний рис

Червоний рис багатий на живильні речовини і має інтенсивний солодкий смак. Яскравий колір створений завдяки натуральним пігментам з антиоксидантною дією. Однак не слід плутати його з червоним дріжджовим рисом, який являє собою поліровані зерна, ферментовані грибком Monascus purpureus.

Чорний рис Venere

Цей рис походить з Китаю, де він відомий як "заборонений рис", так як колись був зарезервований для імператора і його сім'ї. Короткозернистий, ароматний і не дуже клейкий, він вимагає тривалого часу приготування. Інтенсивний колір трохи тьмяніє, але рис зберігає приємний блиск і хрустку текстуру.

Зазвичай його використовують для супроводу страв з риби або морепродуктів, але він також добре поєднується з овочами і десертами.

Рис басматі

Це довгозернистий рис, назва якого в перекладі означає "ароматний", тому що при приготуванні виділяється сильний запах. Він має чудову консистенцію зерен і прекрасний мигдальний смак.

Хоча готується дуже швидко, рекомендується дати йому трохи настоятися, щоб з'єднання 2-ацетил-1-піролін, відповідальне за аромат, не зникло під час приготування. Басматі добре підходить для гострих і щедро приправлених страв.

Кароліна

Цей рис має характеристики, які роблять його ідеальним для приготування класичних японських суші. Великі та дуже короткі зерна містять велику кількість крохмалю, що надає їм злегка солодкуватий смак і гладку текстуру, яка при приготуванні має тенденцію злипатися.

Його часто використовують для ризото і десертів, таких як рисовий пудинг. Однак він вимагає особливої уваги в процесі приготування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про переваги рису для здоров'я. У ньому немає глютену, а натрій і калій знаходяться в гарному співвідношенні.

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