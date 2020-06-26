Британський вчений вивів формулу смаку морозива

Британський вчений в сфері харчування та смаку Сара Кемп вивела 6 правил вживання морозива, щоб воно повністю розкрило свій смак.

1. Морозиво потрібно їсти, коли його температура становить – 14 ° С. Для цього його необхідно дістати з морозильної камери приблизно за 15 хвилин до вживання. Морозиво має злегка розтанути, щоб ароматичні молекули вивільнилися інтенсивніше.

2. Наповніть морозивом половину чайної ложки.

3. Після цього покладіть чайну ложку догори дном в рот, щоб морозиво спочатку торкнулося язику. Таким чином, ви зможете відчути його первинний смак.

Морозиво спершу має потрапити на язик Getty

4. Ложку з морозивом необхідно обертати в роті та насолоджуватися кремовою, гладкою текстурою й відчуттям смаку.

5. Зробіть вдих через рот, щоб смак досяг всіх ваших рецепторів.

6. Тримайте морозиво в роті протягом 12 секунд, щоб відчути максимальний смак.

Цю процедуру можна повторювати і з усією частиною морозива. "Смак дуже важливий, і отримання максимальної віддачі від кожного шматочка їжі повинно бути пріоритетом, особливо коли йдеться про морозиво", – цитує Сару Кемп англійське видання Bristol Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на безліч переваг морозива, необхідно знати, що його вживання може принести шкоду здоров'ю. Надмірна кількість здатне викликати ожиріння, захворювання серця або діабет.

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