Буженина з індички із курагою: рецепт від Аліка Мкртчяна

Шеф-кухар, фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом приготування домашньої буженини з індички. Алік, якого в ресторанних колах називають богом м'яса, радить запікати птицю з курагою.
Алік каже, що запечену індичку можна подавати на стіл як у гарячому вигляді (як основну страву), так і в холодному (як буженину).
стегно індички
сіль, перець
мелений мускатний горіх
запашний перець
сухий мелений часник
курага
Зі стегна індички вирізати кісточку і зайвий жир. Натерти сіллю і перцем.
Курагу розподілити по всій поверхні, згорнути рулетом. Зав'язати в кількох місцях кулінарними нитками.
Загорнути щільно у 2-3 шари фольги і поставити в розігріту до 170 градусів духовку.
Запікати 120 хвилин, за 15 хвилин до закінчення відкрити фольгу і запікати до золотавої скоринки.
Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом хінкалі від Аліка Мкртчяна. Ідеальне блискуче тісто для хінкалі Алік радить готувати за допомогою тістоміса і розкочувати тісторозкачкою: так воно вийде ідеально тонким і рівним.
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