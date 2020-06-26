Чи буде мед? Пасічники назвали три найбільші проблеми в бджільництві України

Виробники меду сьогодні мають три великі проблеми, які впливають на виробництво, реалізацію та в цілому на ринок меду в Україні, в тому числі, це низька купівельна спроможність споживачів.

Про це повідомив agroportal.ua директор ТОВ "Пчеліч" Олександр Оньша під час ХІХ регіонального форуму "Органічна Україна 2020. Кропивницький".

Він сказав, що кормова база та ефективний медозбір скоротилися в два рази. І це перша проблема галузі.

"Кожній бджолиної сім'ї за сезон потрібно зібрати 120-150 кг нектару. В Кіровоградській області, наприклад, сьогодні майже всі землі (84%) є орними, природних медоносів майже не залишилося. А в планах посівів тільки два види медоносів - соняшник і ріпак" , - пояснив Олександр Оньша.

За його словами, друга проблема, яка не залежить від бджолярів, - питання експорту меду з України.

"Сьогоднішня ситуація була спровокована два роки тому діями по захопленню ринку експортерами меду. Їх активні дії призвели до сильної конкуренції, і в результаті на ринку сформувалися неадекватні ціни на мед. Все це сприяло зменшенню експорту меду", - розповідає Олександр Оньша.

Ну, а третьою кризою для бджільництва є низька купівельна спроможність споживачів. Оскільки мед не є основним продуктом харчування, то в нинішній ситуації українці не готові витрачати на нього гроші.

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