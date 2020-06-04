Чому небезпечно мити сиру курку: розкрито головну причину

Курка є популярним білковим продуктом. Але в сирому вигляді вона часто заражена харчовими бактеріями, такими як сальмонела або кампілобактер.

Звичка мити її під проточною водою – чи не найгірше, що можна робити на кухні.

Це настільки погана ідея, що Національна служба охорони здоров'я (NHS) у Великобританії опублікувала публічне попередження проти "санітарної" практики, стверджуючи, що це може збільшити ризик харчового отруєння бактеріями, повідомляє thedailymeal.com.

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Перед приготуванням курки більшість людей схильні мити її під проточною водою, а не занурювати в раковину або якийсь контейнер. Однак бризки води можуть поширювати курячі соки на кухонні поверхні (наприклад, стільниці), забруднюючи посуд або інші продукти в цьому місці. Краплі можуть розсіюватися до 50 сантиметрів перед раковиною і до 70 сантиметрів з кожного боку. При неправильному поводженні це може не тільки забруднити будинок, а й призвести до харчового отруєння.

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) не рекомендує мити сиру курку. Проте перед вживанням важливо перевірити, що вона ретельно приготована зсередини. Щоб запобігти харчовому отруєнню через сире або недоварене м'ясо, необхідно використати спеціальний термометр і переконатися, що він показує 74 °С.

Крім того, слід мити руки теплою водою з милом до і після роботи з куркою. Після закінчення приготування, потрібно обов'язково ретельно очистити кухню, щоб запобігти поширенню бактерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курка, замаринована у вдалому соусі, перетворюється в чудову м'ясну страву.

Особливо популярним поєднанням для курятини є мед і соєвий соус з паприкою і часником.

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