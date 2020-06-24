Чому піца небезпечна для здоров'я: названо 5 причин

Якщо подивитися правді в очі, величезна кількість людей любить піцу. Але коли тісто, сир, соус і різні добавки зібрані разом, така їжа стає небезпечною для здоров'я.

Вона може уповільнювати метаболізм, викликати млявість і збільшувати ризик серцевих захворювань, повідомляє eatthis.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з детальною інформацією про те, що насправді відбувається з організмом людей, які їдять піцу.

З'являється залежність від їжі з високим вмістом насичених жирів і натрію

За даними Національної бібліотеки медицини США, дослідження підлітків і молодих людей, показало, що вони вживали більше важкої їжі, наповненої насиченими жирами і натрієм, в дні, коли їли піцу.

Це пов'язано з певною залежністю. По суті, чим більше насичених жирів ми їмо, тим сильніше хочемо ще. Крім того, їх високий вміст може послабити функції дофаміну, який пов'язаний з роботою мозку.

Збільшується ризик серцевих захворювань

Не варто їсти піцу з великою кількістю м'яса. Згідно PubMed, м'ясні продукти, такі як пепероні, ковбаса і асорті, пов'язані з ожирінням, деякими видами раку і серцевих захворювань.

Вживання в їжу обробленого м'яса, особливо якщо не знати його джерело, може негативно впливати на здоров'я серця. У поєднанні з великою кількістю насичених жирів, які містяться в піці (в тісті, соусі та сирі), це буде складною комбінацією.

Тіло обробляє вуглеводи, як прості цукри

Піца в основному складається з оброблених інгредієнтів. Тому прості цукри (або глюкоза) всмоктуються в кров протягом 5-10 хвилин. Якщо їсти піцу, яка містить багато обробленого цукру в тісті, тіло збільшуватиме вироблення інсуліну, щоб переварити їжу. Його рівень може залишатися підвищеним протягом декількох годин.

Тіло дуже швидко поглинає перероблені хімічні речовини в кровотік в порівнянні з натуральними (цільними) продуктами. Згідно з американським дослідженням, якщо хтось дуже часто їсть оброблені жири і цукор, реакція його організму на інсулін призводить до появи в тканинах кінцевих продуктів глікірування (AGE). Згодом це викликає проблеми регуляції крові.

Метаболізм сповільнюється

Згідно з дослідженням, опублікованим Національним інститутом здоров'я (США), вживання великої кількості насичених жирів змушує організм сповільнюватися і менш старанно засвоювати їжу, яка споживається. Піца майже повністю складається з жирів і цукрів, які швидко всмоктуються в кров. Однак це може призвести до труднощів зі спалюванням калорій і втратою ваги.

Зменшується рівень енергії та з'являється відчуття втоми

Очевидно, що ніхто не їсть тільки один шматок піци. Проте через високий вміст жиру і натрію часто виникає почуття зайвої ситості, що призводить до втрати енергії, незручності та млявості. Також важливо мати на увазі, що піца має дуже низьку щільність поживних речовин, тому не може підтримувати рівні енергії. В такому випадку травлення сповільнюється.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 5 продуктів, які слід виключити з раціону. До них відносяться ковбасні вироби, готові заморожені напівфабрикати, соуси, безалкогольні напої, а також страви, обсмажені в олії.

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