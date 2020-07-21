Чому варто купувати коричневий цукор: названо причини

Коричневий цукор одержують із соку цукрової тростини, тропічної рослини, яка належить до сімейства Злакові. Він багатий на вітаміни групи В і такі мінерали, як калій, кальцій, цинк, фосфор, фтор і магній.

Крім того, в ньому міститься гліколева кислота, корисна для відлущування мертвих клітин шкіри і боротьби з прищами. Будучи не таким солодким і маючи в своєму складі багато кальцію, цей цукор менше впливає на розвиток карієсу, повідомляє tuttogreen.it.

Коричневий цукор містить багато кальцію

Однак, незважаючи на нижчий глікемічний індекс і кількість сахарози, його слід з обережністю вживати пацієнтам із діабетом і тим, хто страждає рецидивуючим кандидозом. Гриби роду Candida живляться цукром, тому краще зменшити його кількість.

Типи коричневого цукру і процес отримання

Процес отримання коричневого цукру включає в себе кілька етапів. Насамперед стебло цукрової тростини зрізають, видаляючи листя. Потім воно піддається пресуванню, щоб випустити сік, який згодом кип'ятять до концентрованого стану, сприяючи кристалізації. У цей момент можна отримати два різних типи тростинного цукру: маскаво (утворений гранулами) і панела (висушений невеликими брикетами).

Очищення, яке використовується для білого рафінованого цукру, тут відсутнє, що надає цьому виду цукру вираженіший смак і характерний насичений аромат.

Використання на кухні

Коричневий цукор використовується на кухні як природна альтернатива білому. Але важливо пам'ятати, що для досягнення того ж рівня солоду необхідно збільшити його кількість. Однак тим, хто намагається схуднути, доцільно залишити дози, зазначені в рецептах.

Застосування в косметології

Гранули неправильної форми добре підходять для відлущуючих скрабів. Крім того, присутність гліколевої кислоти допомагає регулювати шкірний жир.

Скраб для тіла. Щоб зробити натуральний скраб, необхідно змішати сік лимона з невеликою кількістю цукру, а після цього нанести на обличчя, масажуючи круговими рухами. Це дозволить усунути забруднення. Потім слід умитися теплою водою, промокнути залишки вологи рушником і нанести на шкіру натуральний крем.

Co-washing. Цукор також підходить для миття волосся з допомогою системи ковошінг (без шампуню). Для цього 2 столові ложки неочищеного коричневого цукру потрібно змішати з кондиціонером, нанести на волосся і масажувати шкіру голови. У цій техніці уникають використання шампуню, а цукрові гранули діють як скраб. В кінці слід промити волосся великою кількістю теплої води.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про фрукти з високим і низьким вмістом цукру. Необхідно їсти не менше трьох порцій на день, поєднуючи з іншими продуктами, оскільки вплив цукру на організм в такому випадку сильно відрізняється.

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