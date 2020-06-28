Чотири питання, які хвилюють фанатів сиру

Як правильно їсти сир, з яким вином це краще робити, чи потрібно залишати на сирі корочку – це найпопулярніші питання, які любителі цього продукту задають відомим сироварам.

Французьке видання 20minutes.fr попросило відомого в країні виробника сирів Паскаля Байлевера відповісти на ці та інші питання.

Сир їдять просто або з маслом?

"Маслу я говорю "так", особливо з твердим сиром. Навіть якщо цю звичку раніше критикували, я вважаю, що це хороша ідея. Масло містить багато корисних речовин і вітамінів. Також шматочок сухої ковбаси підсилює смак сиру", - вважає французький сировар.

Як зробити правильну сирну тарілку?

Сирів повинна бути непарна кількість Getty

Паскаль Байлевер рекомендує для хорошого балансу завжди складати сирну тарілку з непарної кількості сортів сиру. Якщо ви берете три, ви можете вибрати один з коров'ячого молока, один з козячого, а ще один - з овечого. Або можемо подати одне велике коло сиру Брі в формі пирога.

До речі, не забувайте виймати сири з холодильника приблизно за дві години до подачі на стіл, "щоб розбудити смаки".

Чи повинні ми залишити скоринку?

Деякі сирні скоринки є складовою частиною продукту Getty

Є ті, хто їсть скоринку, а також ті, хто викидає її. Чи можете ви з'їсти скоринку сиру чи ні? "Це залежить від смаку", - говорить Паскаль Байлевер. Він упевнений, що якщо ми їмо камамбер, брі або козячий сир, скоринка яких є частиною сиру, то вона повинна з'їдатися. А якщо ми говоримо про тверді сири, ситуація інша. Це своєрідна оболонка для сиру, яка служить йому протягом року, і двох. Вона не має особливого смаку, тому може бути викинута.

Що ми п'ємо? Червоне вино обов'язкове?

Немає чітких правил, яке вино поєднується з сиром Getty

Ні, і не соромтеся з сиром куштувати інші напої. З різними сортами сиру можна пити сухі білі вина, і квіткові напівсолодкі, а також шампанське. Можна, наприклад, спробувати камамбер з Нормадії з дуже хорошим фермерським яблучним сидром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людям, які страждають від гіпертонії, щоб не наражати на свій організм небезпеки, потрібно відмовитися від надмірного вживання сиру "Рокфор".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!