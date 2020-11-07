"Чудова дев'ятка": кращі коктейлі з алкогольним напоєм "Аль Капоне"

Віскі – напій з чоловічим характером. Адже не дарма саме цей напій став "візитною карткою" американських мафіозі 1930-х років – і завоював мільйони сердець на всій планеті. Алкогольний напій "Аль Капоне", який виробляє молода українська компанія АБК-Дніпро, приготований у кращих традиціях приготування віскі. А яскраве і цікаве оформлення пляшки з етикеткою у вигляді шматочка американської газети 1930-х років з фотографією найвідомішого гангстера всіх часів і народів Аль Капоне – ідеально доповнює її вміст. А ще алкогольний напій "Аль Капоне" - прекрасна основа для приготування коктейлів. Принаймні в цьому переконаний директор з виробництва АБК Дніпро Денис Петровський. Він пропонує свій топ рецептів кращих коктейлів з використанням алкогольного напою "Аль Капоне", якими регулярно пригощає своїх гостей – і які, як сподівається Петровський, припадуть до смаку і читачам OBOZREVATEL.
1. Каліфорнійський лимонад
"Al Capone" - 30 мл
Спрайт - 40 мл
Лимонний сік - 10-15 мл
Перемішайте всі інгредієнти. Якщо напій вийде занадто кислуватим – можна додати в нього трохи цукру.
Подається такий коктейль в високих склянках або келихах.
2. "Сіра птаха"
"Al Capone" - 30 мл
Лікер "Бейліс" - 10 мл
Вершки - 10 мл.
Змішайте інгредієнти і розлийте в шоти. Незважаючи на те, що до складу коктейлю входять вершки – він виходить міцним і більше сподобається чоловікам. Пити його рекомендують залпом.
3. Віскі сауер
"Al Capone" - 45 мл
Лимонний сік – 30 мл
Цукровий сироп – 15 мл
Кілька крапель яєчного білка
Скибочка апельсина
Коктейльна вишня.
Кілька кубиків льоду.
Лід викладіть в шейкер, туди ж влийте "Al Capone", лимонний сік, цукровий сироп і білок. Кілька разів інтенсивно струсіть. Перелийте в склянку з льодом. Прикрасьте вишнею і часточкою апельсина.
4. Кава по-ірландськи
Гаряча кава – 80 мл
Коричневий цукор – 1 ч.л.
Ірландський віскі – 40 мл
Збиті вершки – 30 мл.
У високий келих вилийте каву, розчиніть у ній цукор, влийте "Al Capone" і перемішайте. Візьміть чайну ложечку – і розмістіть її над келихом. Повільно і акуратно наливайте в ложечку вершки: так вони ляжуть рівним шаром поверх коктейлю.
5. Олд фешн
Цукор-рафінад – 1 кубик
Ангостура - 2 краплі
Содова - кілька крапель
"Al Capone" - 45 мл
Лід
Скибочка апельсина
Коктейльна вишня
На дно склянки опустіть кубик цукру. На нього капніть ангостуру і содову. Придушіть мадлером або ложкою. Викладіть лід, влийте "Al Capone" і акуратно перемішайте. Прикрасьте апельсином і вишнею.
6. М'ятний джулеп
"Al Capone" - 60 мл
М'ята – 5 гілочок
Цукрова пудра – 1 ч.л.
Вода – 2 ч.л.
Подрібнений лід
На дно склянки покладіть 4 гілочки м'яти, цукрову пудру – придушіть мадлером або ложечкою. Заповніть склянку льодом і влийте "Al Capone". Прикрасьте м'ятою.
7. Гарячий тодді
"Al Capone" - 50 мл
Мед – 3 ч.л.
Кориця – 1 паличка
Окріп – 200 мл
Кілька крапель лимонного соку
2 кружечка лимона
2 бутони сушеної гвоздики
Змішайте віскі і мед і розлийте по двох жароміцних келихах. Додайте в кожен келих по половинці коричної палички і по 100 мл окропу. Влийте лимонний сік і викладіть в келихи по кружечку лимона і бутону гвоздики.
8. Хрещений батько
"Al Capone" - 35 мл
Амаретто -35 мл
Кілька кубиків льоду;
У склянку з льодом влийте віскі і амаретто і акуратно перемішайте.
9. Алгонкин
"Al Capone" - 45 мл
Сухий вермут – 20 мл
Ананасовий сік – 20 мл
Лід
В заповнений льодом шейкер влийте віскі, вермут і сік. Гарненько струсіть і перелийте в келих. Подається такий коктейль без льоду.
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