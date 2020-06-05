Дієтологи застерегли від зловживання абрикосами

Зловживання абрикосами, які почали з'являтися на ринках і в магазинах, може привести до серйозних проблем зі шлунком.

Найчастіше у людей, які переїдають ці фрукти, в кишечнику може розвинутися процес бродіння. Дієтологи рекомендують вживати щодня не більше 300 грамів абрикосів та ні в якому разі не Їсти їх ядра, до складу яких входить амигдалин. Ця речовина навіть в маленьких кількостях становить небезпеку для здоров'я, аж до отруєння з летальним результатом, застерігає сайт edaplus.info.

абрикос vidomosti-ua.com

У той же час абрикоси мають цілу низку корисних властивостей. Вони містять вітамін А і бета-каротин, який зміцнює імунну систему, а також знижує ризик розвитку інфекційних хвороб. Вітаміни C, B, B1, E та мінеральні речовини, наприклад, магній, фосфор, йод, залізо і калій необхідні для функціонування серцево-судинної та нервової систем.

Рівень холестерину допоможе нормалізувати високий вміст в абрикосах харчових волокон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на безліч корисних властивостей полуниці, є категорії людей, яким цей продукт буде недоступний за медичними показаннями.

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