Дієтологиня розповіла про переваги та ризики вживання вершкового масла

Вершкове масло має багато переваг для здоров'я. Воно багате на вітаміни, мінерали і жирні кислоти, завдяки чому поліпшує роботу травної системи та допомагає боротися з деякими видами раку.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з його властивостями та ризиками вживання, опублікованими на eatthis.com.

Вершкове масло допомагає зменшити загальну кількість жиру в організмі

Насичує організм ключовими вітамінами

За словами дієтолога Ванесси Рісетто, в маслі міститься багато вітаміну А і лауринової кислоти, яка ефективна в боротьбі з різними інфекціями, в тому числі кандидозом. Згідно з інформацією Healthline, одна столова ложка вершкового масла забезпечує 11 % рекомендованої добової норми вітаміну А, а це всього лише 100 ккал. Також воно містить вітамін Е, В12 і К.

Сприяє зменшенню жирових відкладень

Масло містить кон'юговану лінолеву кислоту (CLA), тип жиру, який зазвичай присутній в м'ясних і молочних продуктах. Хоча спершу це може здаватися його недоліком, насправді, CLA сприятливо впливає на зниження жирових відкладень.

Одне дослідження показало, що група людей, яка вживала не менше 3,4 г лінолевої кислоти на день, змогла зменшити загальну кількість жиру і запалень в організмі.

Допомагає боротися з раком

Лінолева кислота також є засобом для боротьби з раком. Дослідження показують, що продукти, які її містять, можуть допомогти зменшити зростання раку молочної залози, товстої, ободової та прямої кишки, шлунка, простати і печінки.

Поліпшує роботу травної системи

Масло багате на бутират– жирну кислоту з коротким ланцюгом. Дослідження показують, що він здатний зменшити запалення і навіть допомогти в лікуванні синдрому подразненого кишечника. Крім того, бутират поліпшує метаболізм і допомагає контролювати вагу.

Є джерелом насичених жирів

Незважаючи на те, що наявність вершкового масла в раціоні корисна для здоров'я, необхідно бути обережнішими з розмірами порцій, щоб уникнути деяких ризиків. За словами дієтолога, в ньому міститься багато насичених жирів (близько 7 г на 1 столову ложку), а рекомендована щоденна кількість становить близько 20-22 г.

Це означає, що одна столова ложка вершкового масла містить близько 35 % добової норми споживання насичених жирів, які можуть підвищити рівень "поганого" холестерину і ризик серцевих захворювань.

В цілому масло корисне в помірній кількості. Тим, хто вживає його занадто багато, необхідно один або два рази на день замінювати порцію на більш здорове джерело жиру (наприклад, оливкову олію або авокадо).

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