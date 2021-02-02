Дієтологиня розповіла, що потрібно їсти на обід і вечерю під час схуднення

Дієтологиня Олена Кален розповіла, що під час схуднення на обід і вечерю потрібно їсти рибу, птицю, м'ясо, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи і довгі вуглеводи.

Інформацію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вживання вищеперелічених продуктів допоможе легше скинути вагу і витратити всі набрані калорії.

Риба є джерелом білка, а також вона дає організму необхідні корисні речовини – жирні ненасичені кислоти. Вони підтримують стан шкіри, волосся та обмінних процесів.

М'ясо може на значний час вгамувати голод, але для його перетравлення організму потрібно задіяти додаткові ресурси. Цей продукт насичує організм необхідними мікроелементами і вітамінами.

Для вечері ідеально підійдуть риба, птиця, м'ясо та овочі. Рибу краще вибирати нежирних сортів.

Крім того, ввечері можна вживати молочні і кисломолочні продукти, яйця, тушковані й свіжі овочі.

Але не варто забувати про найголовніше – їсти потрібно за наявності голоду і для його угамування. А спонтанних і шкідливих перекусів краще уникати.

Скриншот. Джерело: instagram.com/elenakalen

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