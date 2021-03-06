Експерт попередила про небезпеку магазинних тістечок

Магазинні тістечка містять інгредієнти, шкідливі для здоров'я кишечника та в цілому для всього організму.

Про це розповіла експерт з якості та безпеки харчових продуктів, кандидат економічних наук Марія Янчик в ефірі каналу "Україна 24".

Так, у першу чергу під час виробництва тістечок використовуються небезпечні для здоров'я трансжири і велика кількість цукру, що може призвести до стрибка рівня глюкози в крові.

А консерванти, які додають до кондитерських виробів для тривалого зберігання, за словами експерта, завдають шкоди кишечнику, пригнічуючи мікрофлору в ньому.

"В залежності від виду крему в них є певний термін зберігання. Наприклад, із заварним кремом зберігаються не більше шести годин. Але якщо додати сорбінову кислоту, наприклад, або якісь консерванти, то термін зберігання можна продовжити до шести діб. Саме це й використовують наші виробники", – зазначила Янчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-нутриціолог Наталія Дубовик розповіла українцям, які продукти необхідно їсти для підтримки імунітету. Здоровий кишечник і правильне харчування є головним чинником зміцнення захисних сил організму.

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