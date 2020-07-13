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В рази ефективніше дієт: з'ясувалася серйозна перевага м'яса

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Британські вчені встановили, що рослинні білки гірше підтримують м'язове здоров'я, ніж тваринні.

Як повідомляє DailyMail, дослідження провели співробітники Королівського коледжу Лондона на чолі з Олівером Вітардом. Вони провели тести на добровольцях, яким давали в їжу або білки тваринного походження, або альтернативу на основі сої і пшениці. Після вони провели різні аналізи, щоб перевірити як ця їжа вплинула на здоров'я м'язів добровольців.

В результаті вони помітили, що тваринний білок більш ефективно запобігає виснаженню м'язів. За допомогою рослинної їжі можна досягти такого ж ефекту, однак вжити її потрібно буде більше. Також дослідники відзначили, що рослинні дієти корисні для навколишнього середовища, але можуть негативно впливати на м'язове здоров'я.

"Краще використовувати більш збалансований і менш екстремальний підхід до зміни харчової поведінки, тобто вживати в їжу як тваринні, так і рослинні білки", – прокоментували вчені своє дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська благодійна організація Vegan Society провела опитування 3682 чоловік і встановила, що через епідемію коронавірусу 20 відсотків британців відмовилися від вживання м'яса.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Великобританія
Тег
веган
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