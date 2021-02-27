Жінка схудла на 46 кілограмів, відмовившись від кави з цукром. Фото

29-річна британка Тенсі Арнет із міста Колчестер відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів за 15 місяців.

Як пише East Anglian Daily Times, раніше жінка важила 114 кілограмів. Завдяки правильному харчуванню та спорту Арнет схудла до 68 кілограмів і полюбила свій зовнішній вигляд (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму і разом із сестрою вступила в місцеву групу для тих, хто прагне схуднути. Там їй надали комплексну програму для зниження ваги.

Тепер у жінки щодня є три збалансовані прийоми їжі, що складаються переважно з фруктів і овочів. Родичі підтримала її прагнення до здорового харчування.

"Приємно усвідомлювати, що вся сім'я харчується правильно, і я прищеплюю своїм дітям хороші звички. Найбільше ми любимо м'ясний пиріг та овочеве рагу з яловичиною", – зазначила Арнет.

Друзі британки стверджують, що тепер вона стала схожа на герцогиню Меган Маркл.

У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму. Джерело: eadt.co.uk

Їй надали комплексну програму для зниження ваги. Джерело: eadt.co.uk

Тепер у жінки щодня є три збалансовані прийоми їжі. Джерело: eadt.co.uk

Вона стала схожа на герцогиню Меган Маркл. Джерело: eadt.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб позбутися зайвого жиру, потрібно налаштуватися на кропітку, тривалу роботу над собою. Однак існують способи привести себе у форму в короткі терміни без зайвих зусиль.

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