Як приготувати чебуреки будинку: рецепт від ведучого "МастерШеф"

Шеф-кухар і суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати чебуреки вдома. На своїй сторінці в Instagram він виклав докладний рецепт, а також дав пару професійних порад.

"Давно я не їв такої їжі. Так, можливо, це не так корисно, як хотілося би, але ж це тааак смачно", – написав Ярославський.

Начинку шеф-кухар робить з міксу м'ясного фаршу, сиру і томата. Фарш Ярославський радить брати або не сильно жирний, або ж не додавати в нього сир (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Для тіста:

борошно – 300 г + на підпил

гаряча вода – 200 мл

сіль – щіпка

Для начинки:

м'ясний фарш – 250 г

томат – 1 шт.

велика цибулина – 1 шт.

твердий сир – 150 г

вода – 25 мл

сіль, перець – на смак

Також для смаження знадобиться олія без запаху. Його треба буде багато, близько 500 мл.

Перший етап. Готуємо тісто

275 грам борошна смішать з дрібкою солі, залити гарячою водою (70 градусів). Перемішати дерев'яною ложкою. Залишити трохи охолонути, потім поки тісто ще тепле, добре вимішати, додаючи потроху борошно. Тісто має бути еластичним, але не сильно тугеньким. Готове тісто залишити при кімнатній температурі хвилин на 20-30.

Другий етап. Готуємо фарш

Цибулю почистити, натерти на дрібній тертушці. Також дрібно натерти томат, а сир потерти на крупній тертушці. Додати сіль і перець, влити 25 мл води і добре вимішати. За бажанням у фарш можна додати дрібно посічену зелень.

Третій етап. Готуємо чебуреки

На припорошеному борошном столі тонко розкачати тісто. Вирізати рівне коло за допомогою тарілки або кришки. В одну половинку покласти столову ложку фаршу, накрити другою половинкою, залишивши місце по краю. Краї зафіксувати виделкою.

Велику кількість олії довести до кипіння. Акуратно опускати по одному чебуреку і смажити до красивого золотавого кольору з обох боків. Готові чебуреки викладати на паперові серветки, щоб прибрати надлишки олії.

Важливий момент

Чебурек вважається готовим, коли він починає "надуватися". Це означає, що начинка закипіла всередині тіста і чебурек потрібно швидко діставати.

Їсти чебурек Володимир Ярославський радить, склавши його навпіл: так у вас вийде конверт, з якого не буде витікати сік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна самостійно приготувати крем-сир "Філадельфія", а також ділився з вами рецептами випічки із солодкими і солоними начинками.

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