Як приготувати шаурму вдома: рецепти і кілька лайфхаків

Для того щоб поїсти шаурми, зовсім необов'язково купувати її в сумнівних кіосках на ринках або біля метро. По-перше, хтозна, які там санітарні норми, по-друге, м'ясо в лаваші завжди можна приготувати вдома.

Редакція FoodOboz розповідає, як зробити класику вуличної їжі на домашній кухні, а також дає кілька порад, які допоможуть зробити цю страву не гіршою, ніж у вуличних торговців біля метро (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

М'ясо для шаурми треба попередньо замаринувати. Джерело: blog.thermoworks.com

М'ясо

Для шаурми зазвичай використовують курку або яловичину, рідше – баранину. Свинину в лаваш не загортають: шаурма прийшла до нас із мусульманських країн, де свинину не їдять через релігійні переконання. Однак у Грузії, наприклад, є мережа закладів Gldanis Shaurma, де готують шаурму саме зі свининою.

Щоб ваша шаурма вийшла соковитою і м'якою, радимо попередньо замаринувати м'ясо. Лимонний сік, кефір, оливкова олія – будь-який маринад зробить навіть найжорсткіше м'ясо ніжним.

Аби смак шаурми був максимально схожий на вуличну, радимо смажити м'ясо на сковороді (хоча ми знаємо про те, що дієтологи радять його варити або запікати): найкраще використовувати чавунну сковороду або сковороду-гриль.

Перед смаженням радимо промокнути м'ясо паперовим рушником, щоб прибрати вологу і зайвий маринад – так воно буде саме смажитися, а не тушкуватися.

Рецепти шаурми можна подивитися тут.

Соус

Ми пропонуємо готувати до шаурми тум – ліванський соус із часнику, який їдять практично у всіх арабських країнах. Хоча соусом це назвати складно, за консистенцією тум більше нагадує повітряний часниковий крем. Подають його до м'яса, риби, картоплі фрі, а також додають у шаурму або просто вмочують у цю ароматну суміш лаваш, піту та інші коржі.

Знадобиться:

часник – 1 головка

яєчний білок – 1 шт.

олія – 1 склянка

сіль – 1 ч. л.

лимон – 1 шт.

Як готувати:

Часник почистити і разом із сіллю збити в блендері. Коли часник перетвориться на кашу, додати яєчний білок і знову добре збити. Продовжуючи збивати часник, поступово тонкою цівкою влити олію. Потім, не припиняючи збивати, додати сік з одного лимона. Потім знову потроху влити олію. Чергуючи олію з лимонним соком, збивати доти, доки олія і сік не скінчаться. Після того, як всі інгредієнти будуть використані, збивати ще кілька хвилин, поки соус не перетвориться на легкий повітряний крем.

Крім того, як соус для шаурми підійде домашній майонез, соус каррі, а також сметанно-часниковий соус.

Коржі та лаваші

Шаурму можна готувати з лавашем або з пітою. Тут передусім треба звернути увагу на свіжість: підсохла випічка в жодному разі не підходить для приготування цієї страви. Лаваш ви просто не згорнете без тріщин, а в несвіжу піту буде складно класти начинку, оскільки вона кришитиметься і виглядатиме непрезентабельно.

Рецепти приготування тонкого лаваша можна подивитися тут, а рецепти коржів – тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати вдома чебуреки з м'ясом, а також ділився рецептом домашніх котлеток "як у мами".

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