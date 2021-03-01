Фаршировані авокадо: 6 ідей для сніданку

Усі знають про користь авокадо, проте далеко не всі знають, що можна з ним робити крім того, додавати в салати або готувати з нього соус гуакамоле.

А між тим, цей овоч (або фрукт – досі йдуть суперечки про те, до якої категорії віднести плід) можна запікати і фарширувати. Рецепт запеченого авокадо ми вам вже розповідали, сьогодні ділимося ідеями фаршированих авокадо – половинка фрукта/овоча з начинкою стане ситним сніданком.

Для начинки авокадо можна брати будь-який салат. Джерело: simple-veganista.com

Тунець з яйцем. Два яйця зварити вкруту, потерти на дрібній тертушці. Змішати з банкою консервованого тунця (найкраще брати рибу у власному соку), за бажанням додати дрібно рубаний синій або зелений лук. Заправити домашнім майонезом, перемішати.

Моцарелла з черрі. Цю начинку можна назвати умовним салатом "Капрезе", оскільки готується він з тих самих інгредієнтів. Бебі-моцарелу і томати черрі розрізати на чотири частини, змішати з дрібно рубаними листочками зеленого базиліка, посолити, поперчити, заправити оливковою олією і бальзамічним кремом. Добре перемішати.

Кускус з овочами. Кускус запарити окропом: три столові ложки крупи скласти в глибоку миску і залити окропом так, щоб вода покривала крупу на два пальця. Накрити кришкою, залишити на 15 хвилин. Великий огірок і великий помідор нарізати дуже дрібними кубиками, петрушку дрібно посікти ножем. Змішати все з запареними кускусом, посолити, поперчити, заправити оливковою олією і лимонним соком, перемішати.

Скрембл з лососем. Яйця готуємо по типу скрембл (детальний рецепт тут). Коли скрембл буде готовий, викладаємо ложкою яєчну масу в половинки авокадо, а зверху викладаємо тонкі скибочки копченого або солоного лосося.

Соус болоньєзе. Соус болоньєзе прекрасно доповнює не лише спагетті і лазанью, їм також можна начиняти половинки авокадо. Якщо ви не хочете сильно заморочуватися і тушкувати фарш у соусі з вина і томатної пасати, просто обсмажте дрібно посічене м'ясо з цибулею.

Томати з солодкою кукурудзою. Томат порізати дрібними кубиками, змішати з консервованою кукурудзою і дрібно рубаною кінзою. За бажанням можна додати дрібно нарізану синю цибулю. Посолити, поперчити, заправити оливковою олією і лимонним соком, перемішати.

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