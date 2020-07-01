Не більше одного листочка: фітотерапевт розповів про правила вживання пряних трав

Шавлію, розмарин, лавровий лист та інші прянощі з сильним запахом слід використовувати в дуже обмеженій кількості. І щосильніший запах у рослини, то більш обережного ставлення вона потребує, – роз’яснив терапевт, медичний блогер Борис Скачко.

Популярний кулінарний принцип – що подобається, того й побільше! – з прянощами не працює. Духмяні трави доцільно розглядати не так в гастрономічному, як у медичному контексті, переконаний наш експерт, який, принагідно зауважимо, є фітотерапевтом щонайменше у сьомому поколінні.

Рослина "здоров’я"

Шавлія – це прекрасний антибіотик Getty

Саме так перекладається латинська назва шавлії. І дійсно, це прекрасний антибіотик. Але ж невипадково витяжки з цієї рослини застосовують в медицині, здебільшого, як зовнішній засіб. Звісно, якщо у шлунку живе Helicobacter pylori, то від страви з шавлією їй буде непереливки, і це – плюс. А от далі починаються нюанси: антибіотиків, навіть природних, не люблять ні печінка, ні нирки, ні корисні мікроорганізми.

Скільки можна? Для приготування невеликої (до півкілограма) порції страви вистачить буквально половинки листочка. Найцікавіше аромат шавлії проявляється у супроводі. У Джеймі Олівера є прекрасний рецепт курки, тушкованої у молоці з додаванням шавлії, часнику і лимону – таке поєднання чудово доповнює й рибу.

Улюбленець Середземномор'я

Розмарин багатий на смоли Getty

Розмарин – рослинка, якою лікар радить частіше милуватися, ніж споживати. Так, користі у біоактивних ароматичних речовинах чимало. Однак вони сусідують зі смолами, на які також багатий розмарин. І відділити одне від одного аж ніяк не вдасться. А від надлишку смол фільтрам організму ставатиме все гірше й гірше.

Скільки можна? Тим, хто має проблеми з видільною системою, краще обрати інші прянощі. Якщо ж на здоров’я гріх жалітися, слід дослухатися порад кухарів, й опускати гілку розмарину чи букет з ним у страву не більше, ніж на кілька хвилин, щоб не було гіркоти. З обережністю варто ставитися й до ідеї запікання з розмарином. Так, якщо напхати рибі повне черевце, вона набуде аж надто потужного, відверто аптечного, камфорного запаху.

Лідер симпатій

Лавровий лист – найбільш часто вживана спеція Getty

Довгий час будучи майже єдиною доступною пряністю, лавровий лист і сьогодні залишається однією з найбільш часто вживаних спецій. Між тим, любителів додавати щедру жменю лавру Борис Скачко адресує до класичних праць Авіценни. Середньовічний лікар та мислитель, якого вважають одним із провісників сучасної клінічної фармакології, попереджав про згубний вплив цієї рослини на нирки – і дійсно, ударні дози ефірної олії лавру незворотно пошкоджують орган.

Скільки можна? На каструлю борщу достатньо одного листка. І додавати його фітотерапевт радить під час відварювання м’яса, а на момент закладання овочів – виймати. В такому разі й аромату буде вдосталь, і активні речовини допоможуть м’ясу краще розваритися – а відповідно, і перетравитися. Й тоді теоретичний перелік хімічних речовин, що містяться в продуктах, набуде практичної користі.

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