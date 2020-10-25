Рецепти маринованих грибів: п'ять швидких і простих варіантів закуски

Осінь – час грибів, а також різних закусок і солінь з ними. OBOZREVATEL пропонує п'ять смачних і головне – швидких рецептів маринованих грибів: з часником, з перцем, а також маленькі, на закуску.
Мариновані гриби "до шашлику"
Цей миттєвий рецепт грибів підійде і до шашлику через свою прянощі, і до обіднього столу в якості смачного доповнення.
Інгредієнти:
сіль 2 ч.л
цукор 2 ч.л.
лавровий лист 3 шт.
часник 6 зубчиків
перець духмяний горошком
оцет 9%
рослинна олія
вода
печериці свіжі
Приготування: Гриби перш за все, добре промиваєте, якщо серед них є великі – розрізаєте навпіл, після чого складіть в каструлю. У мисці змішайте воду, оцет, рослинну олію, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Часник розрізаєте на 2-3 частини і додаєте туди ж. Потім виливаєте маринад на гриби і доводити до кипіння. Після цього варіть на слабкому вогні чотири хвилини, зніміть з вогню і остудіть. Після повного охолодження можна перекладати в миску або в банку для закачування.
Мариновані гриби з часником
Цей рецепт відрізняється тим, що крім смаку до страви додасться і пряний аромат часнику.
Інгредієнти:
печериці - 500 г
рафінована соняшникова олія - 50 мл
столовий оцет - 2 ст. л.
чорний перець горошком - 10 шт.
цукор - 1 ч. л.
лавровий лист - 2 шт.
часник - 3 часточки
вода - 50 мл.
сіль - 1 ч. л.
Приготування: в першу чергу, промиваєте гриби, але залишаєте цілими. У каструлю вливаєте воду, оцет, додаєте сіль, лавровий лист, перець і цукор. Потім крупно розрізані часник і соняшникову олію. Перемішуєте, додаєте гриби і ставите варити. Після цього чекаєте закипання і варіть п'ять хвилин. Потім залишити до охолодження.
Мариновані гриби "гострі"
Цей рецепт підійде для любителів гострих і пряних закусок.
Інгредієнти:
гриби – 1 кг
вода – 1 л.
кухонна сіль – 3 ст. л.
цукор – 1 ч. л.
чорний перець горошком – 7 шт.
лавровий лист – 4 шт.
гвоздика – 5 гілочок
кориця – 1 паличка
кардамон – 5 стручків
насіння кропу (сухі) – 2 ч. л.
оцет 9% - 100 мл
насіння гірчиці – 1.5 ст. л.
Приготування: Гриби очищаєте, промиваєте і заливаєте водою, після чого проварюєте його 15 хвилин і зливаєте воду. Потім знову промиваєте і заливаєте 1,5 літра води, дати закипіти і додати 200 грамів солі. Потім варите ще 20 хвилин. За цей час змішайте корицю, лавровий лист, гірчицю, кріп, кардамон, перець і гвоздику. Маринад доводите до кипіння, потім додаєте гриби, після цього – цукровий пісок і оцет. Залишаєте на маленькому вогні на сім хвилин, а потім виключаєте і чекаєте, поки гриби охолонуть.
Мариновані гриби "Хвилинка"
Ці гриби можна приготувати буквально за 10 хвилин – ідеальний варіант для тих, хто не хоче морочитися.
Інгредієнти:
печериці – 500 гр
рослинне масло - 150 гр
яблучний оцет 6% - 100 гр
часник - три зубчики
сіль - 1 ч.л.
цукор - 2 ч.л.
лавровий лист - 4 шт
перець - суміш
зерна гірчиці;
сухий орегано.
Приготування: Гриби миєте. Потім в окремій каструлі змішуєте масло, оцет, сіль, цукор, часник, спеції для маринаду. Викладаєте гриби в сковороду, видавлюєте туди часник і перемішують. Накривайте кришкою і поставте на середній вогонь, через хвилину заливаєте маринад, перемішайте і варіть ще 4-5 хвилин.
Гриби "Малютка"
Для цієї страви варто вибрати гриби маленького розміру.
Інгредієнти:
печериці 1 кг
рослинне масло 80 г
оцет 9% 100 г
вода 100 мл
сіль 1 ст.л.
цукор 1,5 ст.л.
коріандр 1 ч.л.
гірчиця 1 ст.л.
цибуля 1-2 шт
часник 6-7
перець духмяний 8 шт
перець чорний 10-20 горошин
лавровий лист 2-3 шт
Приготування: Маленькі грибочки покладіть в каструлю, потім цибулю. Всі спеції і цибулю додаєте в каструлю, додати 100 мл. води і 80 мл. рослинного масла. Варіть на повільному вогні – доведіть до кипіння, потім залишаєте на 6-7 хвилин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, гриби можна за зиму заморожувати. Однак важливо знати кілька головних нюансів, які можуть вплинути на зберігання і структуру продукту.
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