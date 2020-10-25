Рецепти маринованих грибів: п'ять швидких і простих варіантів закуски

Осінь – час грибів, а також різних закусок і солінь з ними. OBOZREVATEL пропонує п'ять смачних і головне – швидких рецептів маринованих грибів: з часником, з перцем, а також маленькі, на закуску.

Мариновані гриби "до шашлику"

Цей миттєвий рецепт грибів підійде і до шашлику через свою прянощі, і до обіднього столу в якості смачного доповнення.

Інгредієнти:

сіль 2 ч.л

цукор 2 ч.л.

лавровий лист 3 шт.

часник 6 зубчиків

перець духмяний горошком

оцет 9%

рослинна олія

вода

печериці свіжі

Приготування: Гриби перш за все, добре промиваєте, якщо серед них є великі – розрізаєте навпіл, після чого складіть в каструлю. У мисці змішайте воду, оцет, рослинну олію, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Часник розрізаєте на 2-3 частини і додаєте туди ж. Потім виливаєте маринад на гриби і доводити до кипіння. Після цього варіть на слабкому вогні чотири хвилини, зніміть з вогню і остудіть. Після повного охолодження можна перекладати в миску або в банку для закачування.

Мариновані гриби до шашлику. Джерело: www.nastroy.net

Мариновані гриби з часником

Цей рецепт відрізняється тим, що крім смаку до страви додасться і пряний аромат часнику.

Інгредієнти:

печериці - 500 г

рафінована соняшникова олія - 50 мл

столовий оцет - 2 ст. л.

чорний перець горошком - 10 шт.

цукор - 1 ч. л.

лавровий лист - 2 шт.

часник - 3 часточки

вода - 50 мл.

сіль - 1 ч. л.

Приготування: в першу чергу, промиваєте гриби, але залишаєте цілими. У каструлю вливаєте воду, оцет, додаєте сіль, лавровий лист, перець і цукор. Потім крупно розрізані часник і соняшникову олію. Перемішуєте, додаєте гриби і ставите варити. Після цього чекаєте закипання і варіть п'ять хвилин. Потім залишити до охолодження.

Гриби гострі. Джерело: poradnuk.com

Мариновані гриби "гострі"

Цей рецепт підійде для любителів гострих і пряних закусок.

Інгредієнти:

гриби – 1 кг

вода – 1 л.

кухонна сіль – 3 ст. л.

цукор – 1 ч. л.

чорний перець горошком – 7 шт.

лавровий лист – 4 шт.

гвоздика – 5 гілочок

кориця – 1 паличка

кардамон – 5 стручків

насіння кропу (сухі) – 2 ч. л.

оцет 9% - 100 мл

насіння гірчиці – 1.5 ст. л.

Приготування: Гриби очищаєте, промиваєте і заливаєте водою, після чого проварюєте його 15 хвилин і зливаєте воду. Потім знову промиваєте і заливаєте 1,5 літра води, дати закипіти і додати 200 грамів солі. Потім варите ще 20 хвилин. За цей час змішайте корицю, лавровий лист, гірчицю, кріп, кардамон, перець і гвоздику. Маринад доводите до кипіння, потім додаєте гриби, після цього – цукровий пісок і оцет. Залишаєте на маленькому вогні на сім хвилин, а потім виключаєте і чекаєте, поки гриби охолонуть.

Гриби мариновані з часником. Джерело: gribowiki.ru

Мариновані гриби "Хвилинка"

Ці гриби можна приготувати буквально за 10 хвилин – ідеальний варіант для тих, хто не хоче морочитися.

Інгредієнти:

печериці – 500 гр

рослинне масло - 150 гр

яблучний оцет 6% - 100 гр

часник - три зубчики

сіль - 1 ч.л.

цукор - 2 ч.л.

лавровий лист - 4 шт

перець - суміш

зерна гірчиці;

сухий орегано.

Приготування: Гриби миєте. Потім в окремій каструлі змішуєте масло, оцет, сіль, цукор, часник, спеції для маринаду. Викладаєте гриби в сковороду, видавлюєте туди часник і перемішують. Накривайте кришкою і поставте на середній вогонь, через хвилину заливаєте маринад, перемішайте і варіть ще 4-5 хвилин.

Гриби хвилинка. Джерело: sovetclub.ru

Гриби "Малютка"

Для цієї страви варто вибрати гриби маленького розміру.

Інгредієнти:

печериці 1 кг

рослинне масло 80 г

оцет 9% 100 г

вода 100 мл

сіль 1 ст.л.

цукор 1,5 ст.л.

коріандр 1 ч.л.

гірчиця 1 ст.л.

цибуля 1-2 шт

часник 6-7

перець духмяний 8 шт

перець чорний 10-20 горошин

лавровий лист 2-3 шт

Приготування: Маленькі грибочки покладіть в каструлю, потім цибулю. Всі спеції і цибулю додаєте в каструлю, додати 100 мл. води і 80 мл. рослинного масла. Варіть на повільному вогні – доведіть до кипіння, потім залишаєте на 6-7 хвилин.

Гриби мариновані. Джерело: gorchev.spb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, гриби можна за зиму заморожувати. Однак важливо знати кілька головних нюансів, які можуть вплинути на зберігання і структуру продукту.

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