Давненько я не ділився з вами рецептами страв грузинської національної кухні і навіть сам скучив за цією насиченою гостротою з присмаком волоських горіхів. Цього разу я вирішив приготувати суп харчо, такий насичений і ароматний. Я, звісно, трохи модернізував рецепт, і без того смачний суп став просто божественним. Упевнений, ви скажете так само після першої ж ложки!

Харчо з волоськими горіхами

ЯК ПРИГОТУВАТИ

Кухня

Грузинська

Час підготовки

20 хвилин

Час приготування

2 години

Порції

8-10

CКЛАДОВІ

400 г Телячі ребра

2 шт. Цибуля ріпчаста

1,5 головки Часник

3 литра Вода

3-4 ст. л. Рослинна олія

300 г Фарш яловичий

100 г Рис

2-3 ст. л. Томатна паста

½ ч. л. Хмелі-сунелі

1 ч. л. Орегано

½ шт. Перець чилі

1-2 шт. Лавровий лист

½ ч. л. Зіра

50 г Волоські горіхи

2-3 ст. л. Ткемали

7-8 гілочок Кінза (опціонально)

за смаком Сіль та перець

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Яловичі ребра (400 г) добре вимийте і висушіть паперовим рушником. На деко з пергаментом викладіть ребра, ріпчасту цибулю (1 шт.) і часник (1 шт.), розрізані вздовж навпіл.

Запікайте в духовці з температурою 220 градусів протягом 15-20 хвилин. Якщо хочете отримати більш насичений цибулею бульйон, візьміть 2 цибулини.

Потім ребра і цибулю з часником перекладіть в каструлю і залийте 3 л води. Варіть насичений бульйон на середньому вогні протягом 60-90 хвилин до готовності ребер.

Другу цибулину наріжте середнім кубиком. Припустіть на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії (3-4 ст. л.) до прозорості протягом 1-2 хвилин.

Додайте фарш (300 г) у сковороду і підрум'яньте його при постійному помішуванні.

Рис (100 г) промийте кілька разів під проточною водою і відправте в сковороду до цибулі з фаршем.

Введіть томатну пасту (2-3 ст. л.) і слайси перцю чилі (½ шт.).

Прийшов час спецій - додайте орегано (1 ч. л.), хмелі-сунелі (½ ч. л.), зіру (½ ч. л.) і ткемалі (2-3 ст. л.). Посоліть за смаком. Можна вводити спеції на цьому етапі або ж наприкінці, на смаку це не відіб'ється.

Бульйон з ребер з цибулею і часником процідіть. Цибулю і часник приберіть, вони нам більше не знадобляться.

Поверніть проціджений бульйон в каструлю і знову доведіть до кипіння на сильному вогні. Перекладіть в каструлю заправку і зменшіть вогонь до мінімуму. Тушкуйте 15-20 хвилин.

Оберіть м'ясо з ребер і наріжте його невеликими шматочками по 3-4 см. Додайте м'ясо до супу.

Волоські горіхи (50 г) дрібно порубіть і додайте в каструлю. Киньте лавровий лист (1-2 шт.).

Часник (½ головки) очистіть і дрібно порубіть. Додайте часник до супу. Через хвилин 10-15 приберіть суп з вогню і дайте настоятися 20-30 хвилин, щоб він наситився ароматами. При подачі посипте суп подрібненою зеленню кінзи (7-8 гілочок), якщо ви є таким же затятим шанувальником цього божественного аромату, як і я.

Готувати – це просто!

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