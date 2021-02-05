Хлопець з'їв найгостріший перець у світі та побив власний рекорд. Відео

Канадець Майк Джек побив власні рекорди за швидкістю поїдання гострих перців. Три найбільш пекучі перці на світі він проковтнув менш ніж за 10 секунд.

Джек тренується вже кілька років, але цього разу він вирішив ускладнити завдання, йдеться на сайті Рекордів Гіннеса (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цього разу хлопець вирішив з'їсти три перці сорту "Каролінський жнець", який вважається найгострішим перцем у світі: за шкалою пекучості Сковілла він досягає 1569300 одиниць (ЕШС). Для порівняння: пекучість перцю халапеньо становить від 2500 до 8000 ЕШС. У 2013 році Книга рекордів Гіннесса назвала "Каролінський жнець" найгострішим у світі різновидом перцю-чилі.

Сорт "Каролінський жнець" вивів садівник Ед Каррі з Pucker Butt Pepper Company в Південній Кароліні. За його власними словами, щойно перець потрапляє в рот, складається враження, що ви їсте натуральний вогонь.

Однак Майка подібні характеристики на зупинили: він проковтнув цілих три перці. Процес поїдання зайняв 9,72 секунд. Обов'язковою умовою для підтвердження рекорду було те, що кожен із перців мав важити не менше ніж 5 грамів. Окрім того, хлопець надав комісії сертифікати, які підтвердили, що він їв саме "Каролінський жнець", а не якийсь інший перець.

"Це було так боляче, але так добре", – зізнався Майк. Однак буквально за кілька секунд хлопця знудило.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що кліп гурту Twenty One Pilots на пісню Level Of Concern внесли до Книги рекордів Гіннеса як найдовше музичне відео в історії. Його тривалість – 178 днів.

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