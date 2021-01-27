Британська родина готує хліб із 65-річного "монстра"

Сім'я пекарів Герберт з англійського містечка Колдсволд готує хліб і булочки на заквасці, якій цього року виповнюється 65 років.

Закваску звати Монстр, і вже кілька десятків років вона зростає на дріжджах, забезпечуючи пекарню новими запасами сировини, пише Huffington Post. Попри похилий вік, Монстр продовжує служити родині Герберт вірою та правдою в ім'я свіжого хліба.

Що стосується походження закваски, то тут Герберти мають цілих дві сімейні легенди. Перша каже, що дідусь Герберт поїхав до Німеччини і в 1985 році отримав Монстра від німецького пекаря. На той момент суміші вже було 30 років. Якщо вірити другій легенді, то Монстр є подарунком родині Гербертів від німецького пекаря, який після Другої світової війни приїхав на пенсії в Англію.

Герберт піклуються про Монстр як про домашню тваринку: тримають в тепличних умовах при кімнатній температурі, постійно "годують" її, підсипаючи борошно і воду, а всі компоненти кожен день додають виключно вручну, як того вимагають правила. Від такого "способу життя" закваска тільки збільшується в розмірах: ще 30 років тому суміш переїхала з маленькою колбочки у величезний залізний бак.

Справа – закваска, зліва – тісто, яке отримують з Монстра. Джерело: Huffington Post

"У нас немає секретів. Ми годуємо Монстра водою і темним житнім борошном. Тому що лише з житнього борошна виходить найкраща та надійна закваска", – кажуть Герберти.

Анна Герберт, її зять і тесть вважають, що їхня закваска – найстаріша у Великобританії. Щоправда, доказів цьому факту вони не мають. За це звання офіційно борються кілька заквасок з різних пекарень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пекарня з Нідерландів розпочала виробництво хліба з вітаміном D – тим самим, який людина зазвичай отримує завдяки сонячним променям. А британські вчені отримали особливий тип хліба, вживання якого сприяє поліпшенню роботи судинної системи, що можна порівняти з ефектом від вживання чорниці.

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