Ілон Маск зайнявся виробництвом текіли

Компанія Ілона Маска Tesla почала продаж брендованого текіли. Напій під назвою Tesla Tequila з'явився у продажу в офіційному онлайн-магазині компанії в листопаді: пляшка у формі електричної блискавки продається за ціною $250 за 750 мл.

Tesla пише, що її "100% преміум"-текіла de agave añejo витримувалася у французьких дубових бочках. "Це напій міцністю 40% зі смаком сухофруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці", – йдеться на сайті компанії.

Незважаючи на високу ціну і обмеження "дві пляшки в одні руки" вся партія алкоголю була розкуплена вже через кілька годин. Доставку замовлень в компанії Tesla обіцяють здійснити до кінця 2020 року. Коли у продажу з'явиться нова партія, поки невідомо.

Така пляшка коштує $ 250. Джерело: tesla.com

Про те, що у Tesla може з'явитися власна текіла, Ілон Маск жартома написав у своєму Twitter ще 1 квітня 2018 року, пише видання The Verge. В одному твіті він тоді написав, що "попри численні спроби залучити гроші, зокрема, найвідчайдушніну – масовий розпродаж великодніх яєць, Tesla стала повним банкрутом". Потім у другому твіті він опублікував власну світлину, на якій він спирається на Model 3, а в підписі до фото він написав: "Ілон був знайдений лежачим в оточенні пляшок теслакіли" (teslaquila – поєднання слів tesla і tequila, – ред.).

У жовтні 2018 року Маск написав в своєму Twitter, що "Теслакіла" незабаром з'явиться у продажу. Тоді ж компанія подала заявку на реєстрацію торгового знака. Однак мексиканський регулятор виробництва текіли попередив винахідника, що напій має вироблятися за зафіксованими стандартами регіону походження в одному з п'яти мексиканських штатів: текілу роблять лише з блакитної агави, на відміну від мескаля, який отримують на основі інших видів агави.

На момент випуску в продаж напій отримав більш стандартну назву – Tesla Tequila. З даних на сайті Tesla можна дізнатися, що текілу справила каліфорнійська компанія Nosotros Tequila. Вона в свою чергу підкреслює, що використовує агаву з одного з "дозволених" мексиканських штатів.

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