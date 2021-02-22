Італійців обурив рецепт пасти в американській газеті

Італійці розкритикували рецепт пасти карбонари у виданні The New York Times. Журналісти газети запропонували "освіжити" рецепт томатами черрі: кулінарний оглядач газети Кей Чун припустив, що помідори "додадуть яскраву нотку" класичній страві.

Ця порада викликала неабияке обурення серед італійців, пише видання Wanted in Rome. Twitter буквально вибухнув гнівними коментарями.

Американці пропонують готувати карбонару з помідорами. Джерело: Скриншот Twitter

"Це найгірше, що могло статися з Італією після тенісу Супер Маріо", – написав один з користувачів.

"Чудово, навіть розділ рецептів The New York Times зараз нас тролить", – прокоментував інший італієць.

Ще один із користувачів Twitter запропонував долучити до цього питання ООН.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли італійців обурює зміна рецептів їхніх національних страв. Раніше американська телеведуча Марта Стюарт викликала хвилю гніву тим, що додала в пасту карбонару часник, вершки та петрушку. А минулого року відомий британський шеф Гордон Рамзі створив страву, яку він сам назвав "найдивовижнішою карбонарою". Натомість італійці розкритикували його за велику кількість жовтка у пасті, назвавши його страву "жовтим супом" і "огидним безладом".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зварити ідеальні спагеті, і давав детальну інструкцію від Гордона Рамзі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!