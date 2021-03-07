Їжа з кіно: 3 рецепти із серіалу "Друзі"

Їжа в серіалі "Друзі" займає надважливе місце. Пам'ятаєте, як Джої настільки любив поїсти, що ніколи ні з ким не ділився їжею? Або як Росс в одній із серій мало не збожеволів, коли хтось викинув його сендвіч? Або як Рейчел і Чендлер їли з підлоги чізкейк?

Окрім того, що майже у кожній серії друзі щось їдять, то ще й деякі епізоди повністю побудовано навколо якоїсь страви. Редакція FoodOboz розповідає, як приготувати ту чи іншу їжу з різних серій.

Лазанья

Лазанью можна назвати центральною стравою першого сезону серіалу, оскільки навколо неї будувалося кілька епізодів. Так, у другій серії першого сезону Моніка готує лазанью для вечері з батьками і просить Рейчел допомогти їй із приготуванням. І Рейчел випадково губить у лазаньї свою обручку.

А ось у дванадцятій серії Моніка готує їх цілу дюжину на замовлення своєї тітки Сільвії. Однак занадто пізно дізнається, що тітці не потрібні звичайні лазаньї з начинкою з яловичого фаршу: вона не їсть м'яса і хотіла, щоб їй приготували вегетаріанський варіант цієї страви. Моніці доводиться вигадувати, куди подіти стільки їжі.

Ми пропонуємо вам кілька рецептів лазаньї на вибір:

Чизкейк

В 11 серії 7 сезону Рейчел і Чендлер випадково з'їдають чізкейк, який їм помилково доставляють. Пиріг виявляється настільки смачним, що вони їдять його прямо з підлоги. Судячи з усього, вони їли чізкейк "Нью-Йорк", саме його ми пропонуємо вам приготувати.

Для тіста:

борошно – 250 г

цукрова пудра – 200 г

вершкове масло – 150 г

яєчні жовтки – 40 г

цедра лимона – 1/2 лимона

сіль – щіпка

Для начинки:

вершковий сир – 250 г

сметана – 50 г

вершки 33% – 50 мл

цукор – 100 г

яйця – 2 шт.

ванільний екстракт – 0,5 ч. л.

У чашу блендера потерти цедру лимона. Всипати до неї цукрову пудру, додати жовтки і дрібку солі. Перемішати, додати розм'якшене вершкове масло, все добре збити. У збиту масу поступово всипати просіяне борошно і замісити гладке однорідне тісто. Готове тісто загорнути в харчову плівку і поставити в холодильник щонайменше на годину. Приготувати начинку для чізкейку. В окрему тарілку викласти вершковий сир, до нього додати сметану і жирні вершки, цукор і пів чайної ложки ванільного екстракту. Вимішати з допомогою кухонного вінчика. По одному додавати яйця, добре перемішуючи суміш після кожного з них. Форму для випічки діаметром 18 см застелити пергаментом. Тісто дістати з холодильника, розкачати і вирізати коло трохи більше за форму. Викласти тісто на дно форми, сформувати бортики. Зверху викласти пергамент, на який висипати горох, рис або гречку – це потрібно, щоб тісто не збільшувалася в процесі запікання. Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку і випікати близько 15 хвилин. Дістати форму з духовки, прибрати пергамент із "вантажем" і повернути тісто в духовку ще на 5-7 хвилин. Викласти начинку у форму з тістом. Форму з чизкейком поставити в більшу ємність, стійку до високої температури. Влити в цю ємність теплу воду. Випікати десерт у розігрітій до 150 градусів духовці протягом 1 години 20 хвилин. Дістати чизкейк із духовки, охолодити за кімнатної температури близько години. А потім поставити в холодильник на ніч.

Сендвіч з індичкою

У 9 серії 5 сезону Росс відчуває серйозні проблеми з самоконтролем. Ба більше, він зривається на колег, коли хтось на роботі краде його сендвіч.

"Мені 30 років, я вже двічі розлучений. До того ж мене недавно викинули з квартири! Цей сендвіч був єдиним, що у мене залишилося в житті! Хтось з'їв єдине, що у мене залишилося в житті!" – кричав Росс друзям, стоячи посеред їхньої улюбленої кав'ярні Central Perk.

А на роботі він пояснює, що це божественний сендвіч, який готує його сестра: із залишками індички після Дня Подяки, і з додатковим шматочком хліба, просоченого підливою від індички. Цей шматочок Росс називає "зволожувач".

Знадобиться:

філе печеної індички

підлива з-під індички

тостовий хліб

листя салату

улюблений соус

свіжі або мариновані овочі

Для одного такого сендвіча знадобиться 3 шматочки хліба. Два з них підсушити в тостері або на сковороді без олії. Третій – вмочити з усіх боків в підливі, яка залишилася від запеченої індички (рецепт можна подивитися тут і тут).

Після цього збираємо сендвіч. Підсушений хліб змастити улюбленим соусом (це може бути томатний соус або домашній майонез, соус карі, ягідний або сметанно-часниковий соус). На нижній хліб викласти шматочки печеної індички, зверху лист салату. Накрити просоченим підливою шматочком-зволожувачем, зверху викласти ще один лист салату і якісь овочі: свіжі або мариновані огірочки, свіжі томати, болгарський перець, червону цибулю. За бажанням можна також додати підсмажений бекон. Накрити третім шматочком хліба.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати яловичину беф бургіньйон із фільму "Джулі і Джулія", а також ділився рецептом піци "Маргарита" з фільму "Їсти. Молитись. Кохати".

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