Їжа з кіно: улюблені реберця Френка Андервуда з серіалу "Картковий будиночок"

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Сьогодні редакція FoodOboz розповідає, як приготувати улюблені реберця Френка Андервуда з серіалу "Картковий будиночок". Якщо ви дивилися цей серіал, ви, напевно, пам'ятаєте, що на ці реберця Френк постійно ходив у одну й ту саму забігайлівку. Реберця там за секретним рецептом готував Фредді – давній знайомий Андервуда.

Реберця від Фредді можна назвати справжнім guilty pleasure Френка Андервуда. Кевін Спейсі в ролі Андервуда так смачно їв їх кожного разу в кадрі, що міг би претендувати на звання найкращого фуд-блогера, якби замість політичних інтриг вів якийсь блог про їжу.

Оскільки рецепт своїх фірмових реберець Фредді тримав у секреті, наша редакція дає вам власне бачення цієї страви.

свинячі ребра – 1 кг

кетчуп – 4 ст. л.

соус табаско – 1 ч. л.

соєвий соус – 6 ст. л.

сушений часник – 1 ч. л.

чорний мелений перець – 1 ч. л.

Реберця помити, зачистити від зайвого жиру. Розрізати на однакові шматки, щоб в кожному була одна кісточка. У мисці змішати кетчуп, табаско, часник, перець і соєвий соус. Кетчуп можна купити в супермаркеті, а можна приготувати власноруч. Рецепти домашнього кетчупу можна подивитися тут. В отриману суміш опустити реберця і добре перемішати, щоб соус добре "огорнув" реберця з усіх боків. Поставити в холодильник маринуватися на 2-3 години. Викласти в пакет з фольги для запікання. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 30 хвилин. Дістати, розрізати пакет і повернути в духовку хвилин на 10-15, щоб реберця подрумянились.

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