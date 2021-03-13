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Їжа з кіно: улюблені реберця Френка Андервуда з серіалу "Картковий будиночок"

1.4т
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Ми продовжуємо розповідати про культові страви з популярних фільмів і серіалів. Ми вже ділилися рецептом яловичини беф бургіньйон з фільму "Джулі та Джулія", а також розповідали, як приготувати чізкейк, сендвіч і лазанью з серіалу "Друзі" і піцу "Маргарита" з фільму "Їсти. Молитися. Кохати".

Сьогодні редакція FoodOboz розповідає, як приготувати улюблені реберця Френка Андервуда з серіалу "Картковий будиночок". Якщо ви дивилися цей серіал, ви, напевно, пам'ятаєте, що на ці реберця Френк постійно ходив у одну й ту саму забігайлівку. Реберця там за секретним рецептом готував Фредді – давній знайомий Андервуда.

Реберця від Фредді можна назвати справжнім guilty pleasure Френка Андервуда. Кевін Спейсі в ролі Андервуда так смачно їв їх кожного разу в кадрі, що міг би претендувати на звання найкращого фуд-блогера, якби замість політичних інтриг вів якийсь блог про їжу.

Оскільки рецепт своїх фірмових реберець Фредді тримав у секреті, наша редакція дає вам власне бачення цієї страви.

  • свинячі ребра – 1 кг

  • кетчуп – 4 ст. л.

  • соус табаско – 1 ч. л.

  • соєвий соус – 6 ст. л.

  • сушений часник – 1 ч. л.

  • чорний мелений перець – 1 ч. л.

  1. Реберця помити, зачистити від зайвого жиру. Розрізати на однакові шматки, щоб в кожному була одна кісточка.

  2. У мисці змішати кетчуп, табаско, часник, перець і соєвий соус. Кетчуп можна купити в супермаркеті, а можна приготувати власноруч. Рецепти домашнього кетчупу можна подивитися тут.

  3. В отриману суміш опустити реберця і добре перемішати, щоб соус добре "огорнув" реберця з усіх боків. Поставити в холодильник маринуватися на 2-3 години.

  4. Викласти в пакет з фольги для запікання. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 30 хвилин.

  5. Дістати, розрізати пакет і повернути в духовку хвилин на 10-15, щоб реберця подрумянились.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно готувати стейк у домашніх умовах, а також ділився порадами, які допоможуть вам правильно приготувати курку – так, щоб м'ясо вийшло м'яким, соковитим і з красивою хрусткою скоринкою.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Особа
Кевін Спейсі
Теги
кіно Картковий будиночок рецепт
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